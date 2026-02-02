Sterblichkeit aufgrund von Krebs geht zurÃ¼ck

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Krebs fÃ¼hrt gerade bei Menschen im jÃ¼ngeren und mittleren Alter seltener zum Tod als noch vor 20 Jahren, auch wenn insgesamt die Zahl der an Krebs Gestorbenen steigt.



230.400 Menschen in Deutschland sind im Jahr 2024 an Krebs gestorben, das waren 10,1 Prozent mehr als im Jahr 2004 (209.300), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. Der Anstieg ist vor allem auf die Alterung der Gesellschaft zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Das zeigt die altersstandardisierte Zahl der KrebstodesfÃ¤lle: Im Jahr 2024 kamen auf 100.000 Einwohner 273,5 Krebstote. 20 Jahre zuvor waren es noch 322,4 Menschen.



Die Sterblichkeit aufgrund von Krebs ging dabei in nahezu allen Altersgruppen zurÃ¼ck. Eine Ausnahme bildeten die 5- bis 9-JÃ¤hrigen, bei denen es 2024 mit 2,4 Krebstoten je 100.000 Einwohner geringfÃ¼gig mehr gab als 2004 mit 2,2 FÃ¤llen. Auch bei den Personen ab 90 Jahren war die Zahl der SterbefÃ¤lle aufgrund von Krebs mit 2.073,7 je 100.000 Personen dieser Altersgruppe im Jahr 2024 etwas hÃ¶her als 20 Jahre zuvor (2004: 1.995,6). Ursachen fÃ¼r den RÃ¼ckgang der Sterblichkeit dÃ¼rften verbesserte Behandlungsmethoden, MÃ¶glichkeiten zur FrÃ¼herkennung und PrÃ¤vention sein.



Krebs ist daher - anteilig betrachtet - auch seltener die Todesursache als frÃ¼her: Der Anteil der an Krebs Verstorbenen an den TodesfÃ¤llen insgesamt sank von 25,6 Prozent im Jahr 2004 auf 22,9 Prozent im Jahr 2024. Krebs blieb dennoch auch im Jahr 2024 die zweithÃ¤ufigste Todesursache, nur an Krankheiten des Kreislaufsystems starben mehr Menschen (339.200 oder 33,7 Prozent aller TodesfÃ¤lle). Die hÃ¤ufigste Todesursache war Krebs sowohl bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren mit einem Anteil von 23,9 Prozent an den TodesfÃ¤llen, als auch bei Menschen im Alter von 35 bis 74 Jahren. Mehr als jeder dritte Todesfall (35,8 Prozent) in dieser Altersgruppe war die Folge von Krebserkrankungen.



Die hÃ¤ufigste krebsbedingte Todesursache war wie in den Vorjahren Lungen- und Bronchialkrebs mit 45.100 TodesfÃ¤llen. Diese Krebserkrankung allein war somit fÃ¼r ein FÃ¼nftel (19,6 Prozent) der krebsbedingten TodesfÃ¤lle im Jahr 2024 ursÃ¤chlich. Zu den hÃ¤ufigsten krebsbedingten Todesursachen zÃ¤hlten zudem Darmkrebs (23.600 TodesfÃ¤lle), BauchspeicheldrÃ¼senkrebs (19.500), Brustkrebs (18.700) und Prostatakrebs (15.500).



Rund 1,45 Millionen Patienten wurden im Jahr 2024 wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus behandelt. Damit stieg die Zahl der stationÃ¤ren Krebsbehandlungen gegenÃ¼ber dem Vorjahr leicht um 1,2 Prozent. Im langfristigen Vergleich wurden aber weniger Menschen wegen Krebs im Krankenhaus versorgt: GegenÃ¼ber 2004 mit 1,54 Millionen FÃ¤llen nahm deren Zahl um 5,6 Prozent ab.



Krebs war damit 2024 der Grund fÃ¼r jeden zwÃ¶lften Krankenhausaufenthalt (8,1 Prozent). Am hÃ¤ufigsten wurden die Menschen wegen Krankheiten des Kreislaufsystems stationÃ¤r behandelt (14,8 Prozent der insgesamt 17,9 Millionen BehandlungsfÃ¤lle).



Besonders hÃ¤ufig werden Menschen im Alter von 60 bis 79 Jahren wegen Krebs im Krankenhaus behandelt. Mehr als die HÃ¤lfte (55,5 Prozent) aller Krebspatienten war 2024 in dieser Altersgruppe. Ein FÃ¼nftel (20,3 Prozent) der Krebspatienten war 80 Jahre und Ã¤lter. Weitere 19,0 Prozent waren 40 bis 59 Jahre alt. JÃ¼ngere Menschen werden deutlich seltener aufgrund einer Krebserkrankung stationÃ¤r behandelt: Nur 5,2 Prozent der Krebspatienten waren unter 40 Jahre alt.



Je nach Krebsart und Altersgruppe kann die Entwicklung vom allgemeinen Trend abweichen. So wurden jÃ¼ngere Menschen im Jahr 2024 etwas hÃ¤ufiger wegen Darmkrebs im Krankenhaus behandelt als 20 Jahre zuvor, so das Bundesamt. In den Altersgruppen der 15- bis 44-JÃ¤hrigen stieg die Zahl der Darmkrebsbehandlungen je 100.000 Einwohner, wÃ¤hrend sie in den Ã¤lteren Altersgruppen zurÃ¼ckging. Am deutlichsten fiel der Anstieg bei den 20- bis 24-JÃ¤hrigen aus, wo die Zahl der BehandlungsfÃ¤lle je 100.000 Einwohner von 2,6 im Jahr 2004 auf 3,6 im Jahr 2024 zunahm. Unter den 35- bis 39-JÃ¤hrigen fiel der Anstieg ebenfalls vergleichsweise hoch aus: Von 21,8 FÃ¤llen im Jahr 2004 auf 27,5 FÃ¤lle im Jahr 2024.



Von allen Krebspatienten im Jahr 2024 wurden diejenigen mit der Diagnose Lungen- und Bronchialkrebs (12,4 Prozent), Darmkrebs (9,5 Prozent) und Brustkrebs (8,6 Prozent) am hÃ¤ufigsten behandelt. Es folgten Hautkrebs (8,3 Prozent), Harnblasenkrebs (7,0 Prozent) und Prostatakrebs (6,7 Prozent).

