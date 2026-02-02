Hilfsorganisationen fordern mehr Geld fÃ¼r globale Gesundheit

US-Dollar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christliche Hilfsorganisationen fordern von der Bundesregierung ein Jahr nach dem USAID-Kahlschlag mehr Geld fÃ¼r die globale Gesundheit.



Die PrÃ¤sidentin des evangelischen Hilfswerks Brot fÃ¼r die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit Blick auf die Einschnitte bei der US-Entwicklungshilfe: "Das Ende von USAID hÃ¤tte eine Chance sein kÃ¶nnen fÃ¼r die Weltgemeinschaft, die Reihen zu schlieÃŸen. Diese Chance wurde bisher vertan." Sie fÃ¼gte hinzu: "Die Bundesregierung darf diesem Kollaps nicht weiter tatenlos zusehen, sondern muss die Mittel fÃ¼r globale Gesundheit deutlich aufstocken. Nur so lassen sich katastrophale VersorgungslÃ¼cken schlieÃŸen."



Der Leiter von Caritas international, Oliver MÃ¼ller, sagte: "Die Erfolge in der weltweiten Gesundheitsversorgung in den vergangenen Jahren sind mit dem Kahlschlag der Hilfen von USAID und der weltweiten KÃ¼rzungsorgie vieler Staaten in der humanitÃ¤ren Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit - auch von Deutschland - ernsthaft gefÃ¤hrdet." Das werde langfristige Folgen haben, denn sowohl fÃ¼r Forschung und Impfprogramme als auch fÃ¼r die Gesundheitsversorgung vieler Menschen fehlten nun Milliarden. "Vor allem die Ã„rmsten leiden darunter." MÃ¼ller fÃ¼gte hinzu: "Jetzt schon ist zu erkennen, dass Erkrankungen wie Malaria, Masern, Polio und HIV wieder deutlich zulegen, auch weil AufklÃ¤rungskampagnen wegfallen."



Die frÃ¼here Entwicklungsministerin Svenja Schulze sieht die EuropÃ¤er ebenfalls in der Pflicht: "Dass Europa ebenfalls kÃ¼rzt, ist genau das Gegenteil dessen, was notwendig wÃ¤re." Die SPD-Politikerin, die inzwischen auch PrÃ¤sidentin der Hilfsorganisation Help ist, sagte: "Es ist umso dramatischer, dass im Haushalt 2026 die KÃ¼rzungen nicht einmal teilweise zurÃ¼ckgenommen wurden." Schulze sagte: "HumanitÃ¤re Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind ein vergleichsweise kleiner Betrag, aber die Wirkung ist weltweit enorm - ein bisschen mehr deutsches Engagement wÃ¼rde unzÃ¤hligen Menschen helfen."

