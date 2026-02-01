Lifestyle

Merz gratuliert deutschen Handballern in der Kabine

  • dts - 1. Februar 2026, 22:26 Uhr
Bild vergrößern: Merz gratuliert deutschen Handballern in der Kabine
Friedrich Merz und Julian KÃ¶ster am 01.02.2026, Handout Bundesregierung/Guido Bergmann via dts Nachrichtenagentur

.

Herning (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den deutschen Handballern nach dem verlorenen EM-Finale trotzdem gratuliert - und zwar persÃ¶nlich in der Kabine.

Das Bundespresseamt verbreitete am Sonntagabend Bilder, auf denen der Kanzler mit Trainer Alfred Gislason und unter anderem den Spielern Julian KÃ¶ster, Miro Schluroff und Andreas Wolff jeweils einzeln spricht. AuÃŸerdem posierte der Kanzler fÃ¼r ein Gruppenfoto mit der Mannschaft.

Der Kanzler war zum Finale der Handball-EM nach Herning in DÃ¤nemark gekommen und hatte sich das Spiel gegen die Gastgeber auf der EhrentribÃ¼ne unter anderem an der Seite von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen angesehen.

Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte bereits am Freitag gesagt, der Kanzler lasse sich "intensivst" Ã¼ber die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft unterrichten. "Ich habe ihn in den letzten Tagen sehr handballfanatisch erlebt", so der Sprecher.

