Steinmeier wÃ¼rdigt SÃ¼ssmuth als "KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie"

Rita SÃ¼ssmuth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth als "groÃŸartige Frau und eine leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie" gewÃ¼rdigt.



"Rita SÃ¼ssmuth ist stets vorweg gegangen, war Vordenkerin, VorkÃ¤mpferin und Vorbild, insbesondere auch fÃ¼r viele Frauen", schrieb das Staatsoberhaupt am Sonntag an die Tochter von SÃ¼ssmuth. "Mit ihrem Mut, ihrer Beharrlichkeit, ihrem Humor und ihrer Ãœberzeugungskraft hat sie maÃŸgeblich dazu beigetragen, in unserem Land Schritt fÃ¼r Schritt mehr Gleichberechtigung in die Tat umzusetzen."



Ãœber Jahrzehnte hinweg habe sich SÃ¼ssmuth in akademischen Gremien, Kommissionen und Kuratorien mit nie nachlassender Energie fÃ¼r eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fÃ¼r die FÃ¶rderung von Frauen in FÃ¼hrungspositionen eingesetzt. "Als Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit drÃ¤ngte Ihre Mutter erfolgreich darauf, ihr Ressort um die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r Frauenfragen zu erweitern", so Steinmeier. "Rita SÃ¼ssmuth war die erste Frauenministerin der Bundesrepublik. Mit ihrem Engagement und ihrer Strahlkraft hat sie viele Frauen inspiriert, sich einen Platz an der Spitze von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erobern."



Zudem wÃ¼rdigte der BundesprÃ¤sident SÃ¼ssmuth fÃ¼r ihren Beitrag im Kampf gegen Aids, eine "aufgeklÃ¤rte Einwanderungspolitik" sowie Reformen der Parlamentsarbeit. "Rita SÃ¼ssmuth hat sehr viel bewegt - fÃ¼r unser Land und fÃ¼r die Menschen in diesem Land", so Steinmeier. "Ihre WÃ¤rme, ihr Humor und ihre tiefe Menschlichkeit bleiben unvergessen. Ihr Einsatz fÃ¼r Gleichberechtigung bleibt gerade heute ein Vorbild."



Die CDU-Politikerin war zuvor im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie war von 1985 bis 1988 Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit und von 1988 bis 1998 PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages.

