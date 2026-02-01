SoVD kritisiert VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats als "verstÃ¶rend"

Sozialverband Deutschland (SoVD) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland hat ein Papier des CDU-Wirtschaftsrats unter der Ãœberschrift "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer" als unsozial und "verstÃ¶rend" zurÃ¼ckgewiesen.



Kaum ein Tag vergehe, an dem nicht aus der Union BÃ¼rger verunglimpft und damit verunsichert wÃ¼rden, sagte SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). "Der Kanzler behauptet, alle feierten zu viel krank, die Mittelstandsunion glaubt, dass Millionen aus lauter Jux Teilzeit arbeiten wollen, und nun kommt der CDU-Wirtschaftsrat mit der nÃ¤chsten verstÃ¶renden Idee um die Ecke." Steuersenkungen fÃ¼r ErwerbstÃ¤tige, die sich ebenfalls in dem Papier des Wirtschaftsrats finden, wÃ¼rde der Verband zwar begrÃ¼ÃŸen, "aber doch nicht zu Bedingungen eines Kuhhandels", wie Engelmeier sagte.



Die vorgeschlagene Senkung des Arbeitslosengeldes von zwei auf nur noch ein Jahr etwa wÃ¼rde ihr zufolge Millionen Menschen, die unverschuldet ihren Job verloren hÃ¤tten, in ExistenznÃ¶te bringen. Das Exkludieren der Zahnversorgung aus der Krankenversicherung wÃ¼rde zudem die "bereits bestehende Zwei-Klassen-Medizin" noch befeuern: "VermÃ¶gende hÃ¤tten schÃ¶ne ZÃ¤hne, BedÃ¼rftige noch mehr LÃ¼cken", sagte Engelmeier.



"Diese VorschlÃ¤ge bedeuten am Ende nur eines: Das weitere AushÃ¶hlen unseres Solidarprinzips und damit ein Schleifen des Sozialstaates", resÃ¼mierte Engelmeier. Was es jetzt brauche, seien nachhaltige Reformen, die gerecht finanziert wÃ¼rden - "etwa durch die WiedereinfÃ¼hrung der VermÃ¶genssteuer, eine Reform der Erbschaftssteuer, gerechte Besteuerung von Dividenden, die angemessene Besteuerung groÃŸer Konzerne und die Anhebung der SpitzensteuersÃ¤tze fÃ¼r Reiche und Superreiche."

