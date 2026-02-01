Merz wÃ¼rdigt SÃ¼ssmuth als "groÃŸe Politikerin"

Rita SÃ¼ssmuth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth als "groÃŸe Politikerin" und "Leitstern fÃ¼r unser demokratisches Gemeinwesen" gewÃ¼rdigt.



"Rita SÃ¼ssmuth hat sich lebenslang fÃ¼r Deutschland engagiert", sagte er am Sonntag. "Sie war als Bundesministerin und PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages Vorbild und auch VorkÃ¤mpferin, nicht zuletzt fÃ¼r die Gleichberechtigung und die politische Wirkkraft von Frauen." FÃ¼r eine moderne und offene Gesellschaft habe sie beispielhaft gekÃ¤mpft und MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r Toleranz und Weltoffenheit gesetzt. "Dieses Land verdankt ihr viel. Die Bundesregierung wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren", so der Kanzler.



Die CDU-Politikerin war zuvor im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie war von 1985 bis 1988 Bundesministerin fÃ¼r Jugend, Familie und Gesundheit und von 1988 bis 1998 PrÃ¤sidentin des Deutschen Bundestages.

