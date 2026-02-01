Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga siegt bei Dance-Pop

Lady Gaga bei einem Auftritt in Rio de Janeiro im Mai 2025

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Der wichtigste Musikpreis der Welt ging dabei unter anderem in der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme an Lady Gaga fÃ¼r ihren Elektropop-Hit "Abracadabra". Die SÃ¤ngerin ist in insgesamt sieben Kategorien fÃ¼r einen Grammy nominiert.



Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und vor allem den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich neben Lady Gaga unter anderem auch Rapper Kendrick Lamar und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Bad Bunny in sechs.Â



Die offizielle Grammy-Gala mit der Verleihung der Preise in den wichtigsten Kategorien soll um 17.00 Uhr Ortszeit (Montag 02.00 Uhr MEZ) in der US-WestkÃ¼stenmetropoleÂ starten. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Comedian Trevor Noah, angekÃ¼ndigt sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.