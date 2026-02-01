Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind am Sonntag in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammys verkÃ¼ndet worden. Der wichtigste Musikpreis der Welt ging dabei unter anderem in der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme an Lady Gaga fÃ¼r ihren Elektropop-Hit "Abracadabra". Die SÃ¤ngerin ist in insgesamt sieben Kategorien fÃ¼r einen Grammy nominiert.
Hoffnungen, ihren TrophÃ¤enschrank weiter auszubauen und vor allem den begehrten Preis fÃ¼r das Album des Jahres nach Hause zu tragen, machen sich neben Lady Gaga unter anderem auch Rapper Kendrick Lamar und Latino-Rapstar Bad Bunny.Â Lamar ist in insgesamt neun Kategorien nominiert, Bad Bunny in sechs.Â
Die offizielle Grammy-Gala mit der Verleihung der Preise in den wichtigsten Kategorien soll um 17.00 Uhr Ortszeit (Montag 02.00 Uhr MEZ) in der US-WestkÃ¼stenmetropoleÂ starten. Moderiert wird die Veranstaltung erneut von Comedian Trevor Noah, angekÃ¼ndigt sind Auftritte von Lady Gaga, Justin Bieber und Sabrina Carpenter.
Lifestyle
Erste Preise bei den Grammys verliehen - Lady Gaga siegt bei Dance-Pop
- AFP - 1. Februar 2026, 23:41 Uhr
Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie sind in Los Angeles die Gewinner der ersten Grammy-Preise verkÃ¼ndet worden. Der renommierte Musikpreis ging dabei in der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme an Lady Gaga fÃ¼r ihren Elektropop-Hit 'Abracadabra'.
