Doku Ã¼ber die First Lady: "Melania" auf Platz drei der US-Kinocharts

  • AFP - 1. Februar 2026, 21:25 Uhr
Bild vergrößern: Doku Ã¼ber die First Lady: Melania auf Platz drei der US-Kinocharts
Donald und Melania Trump am 29. Januar in Washington
Bild: AFP

First Lady als US-Kassenschlager: Kurz nach seinem Kinostart in den USA am Freitag hat der Dokumentarfilm Ã¼ber Melania Trump die Erwartungen Ã¼bertroffen. Er spielte bereits sieben Millionen Dollar (rund 5,9 Millionen Euro) ein.

First Lady als Kassenschlager: Ein Dokumentarfilm Ã¼ber Melania Trump hat bei seinem Kinostart in den USA die Erwartungen Ã¼bertroffen. Der vom US-Konzern Amazon finanzierte Film "Melania" spielte laut SchÃ¤tzungen des Unternehmens Exhibitor Relations am Startwochenende sieben Millionen Dollar (rund 5,9 Millionen Euro) ein. Der Film landete damit auf Anhieb auf Platz drei der US-Kinocharts.Â 

Getoppt wurde "Melania" von dem Science-Fiction-Streifen "Iron Lung" auf Platz zwei und dem Horrorfilm "Send Help" auf Platz eins. FÃ¼r einen Dokumentarfilm sei dies "ein hervorragender Start", sagte Analyst David Gross von Franchise Entertainment Research.Â Angesichts frÃ¼herer Berichte Ã¼ber einen schleppend anlaufenden Ticketverkauf Ã¼bertraf die Dokumentation die Erwartungen damit deutlich.

Die Dokumentation schildert die 20 Tage vor der zweiten AmtseinfÃ¼hrung von US-PrÃ¤sident Donald Trump im Januar 2025 aus der Perspektive seiner Frau Melania. Finanziert wurde der Film vom US-Konzern Amazon, der Dutzende Millionen Dollar fÃ¼r Produktion und Werbung investierte. Die hohe Summe, die Amazon in den Film steckte, lÃ¶ste eine Debatte darÃ¼ber aus, ob sich der Konzern von Jeff Bezos damit die Gunst des PrÃ¤sidenten erkaufen wollte.Â 

