Ein Engel mit den ZÃ¼gen Melonis? - Aufregung um neu restauriertes Fresko in Rom

Das Fresko in der Kapelle San Lorenzo

In Italien sorgt eine frisch restaurierte Wandmalerei in einer Kirche fÃ¼r aufgeregte Diskussionen: Ein Engel in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms sieht nach Ansicht mancher der ultrarechten Regierungschefin Giorgia Meloni verblÃ¼ffend Ã¤hnlich. Die Opposition forderte eine ÃœberprÃ¼fung durch die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde - der Restaurator selbst sagte italienischen Medien, er habe das Fresko lediglich originalgetreu wiederherstellt.Â



Das Fresko des Engels befindet sich neben einer MarmorbÃ¼ste von Umberto II. von Savoyen, dem letzten KÃ¶nig von Italien. Der Engel hÃ¤lt eine Pergament mit einer Landkarte Italiens. Die Zeitung "La Repubblica" enthÃ¼llte die angebliche Ã„hnlichkeit und die Forderung der Opposition an Kulturminister Alessandro Giuli, die fÃ¼r ArchÃ¤ologie und Geschichte zustÃ¤ndige rÃ¶mische BehÃ¶rde mit einer PrÃ¼fung zu beauftragen. Der KÃ¼nstler Bruno Valentinetti, der das Fresko freiwillig restauriert hatte, sagte der Zeitung, er habe lediglich das Original wiederhergestellt.Â