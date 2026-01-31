Lifestyle

Afrobeat-Legende Fela Kuti wird als erster Afrikaner mit Grammy fÃ¼r Lebenswerk ausgezeichnet

  • AFP - 31. Januar 2026, 01:47 Uhr
Bild vergrößern: Afrobeat-Legende Fela Kuti wird als erster Afrikaner mit Grammy fÃ¼r Lebenswerk ausgezeichnet
Fela Kutis Tochter Yeni Kuti
Bild: AFP

Die nigerianische Afrobeats-Legende Fela Kuti soll am Wochenende posthum als erster Afrikaner mit dem Grammy fÃ¼r sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Die nigerianische Afrobeat-Legende Fela Kuti soll am Wochenende posthum als erster Afrikaner mit dem Grammy fÃ¼r sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. "Felas Einfluss erstreckt sich Ã¼ber Generationen hinweg, inspirierte KÃ¼nstler wie BeyoncÃ©, Paul McCartney und Thom Yorke und prÃ¤gt moderne nigerianische Afrobeats", heiÃŸt es in einer WÃ¼rdigung der diesjÃ¤hrigen Grammy-PreistrÃ¤ger.Â 

Felas ist einer der vielen KÃ¼nstler die bei einer Zeremonie in Los Angeles am Samstag, dem Vorabend der groÃŸen Grammy-Gala, gewÃ¼rdigt werden. Neben ihm sollen unter anderem Cher, Whitney Houston und Paul Simon ausgezeichnet werden.

Fela hatte in den 1970er-Jahren den Afrobeat, eine Mischung aus Jazz, Funk und afrikanischen Rhythmen, erfunden. Damit legte er den Grundstein fÃ¼r Afrobeats â€“ ein spÃ¤ter entstandenes Genre, das durch die Verschmelzung traditioneller afrikanischer Rhythmen mit zeitgenÃ¶ssischen PopklÃ¤ngen ein weltweites Publikum anzog. Der auch als "Black President" bekannte Aktivist und legendÃ¤re Musiker starb 1997 im Alter von 58 Jahren.Â 

Felas Cousine Yemisi Ransome-Kuti sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, die Auszeichnung sei "ein Fest fÃ¼r das afrikanische Volk", das es als seine Auszeichnung betrachten solle. "Aber wir mÃ¶chten auch denen, die diese Anerkennung aussprechen, eine Botschaft senden: Bitte (...) warten Sie nicht, bis die Menschen gestorben sind."

Felas Einfluss auf die Musik ist noch heute spÃ¼rbar: 2024 ist bei den Grammys die Kategorie fÃ¼r die beste afrikanische Performance eingefÃ¼hrt worden. Diese wird seither von Afrobeats-KÃ¼nstlern, insbesondere aus Nigeria, dominiert. Von fÃ¼nf nominierten Musikern in der Kategorie sind in diesem Jahr drei nigerianische Afrobeats-SÃ¤nger.

