Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Wie ihr Management am Freitag bestÃ¤tigte, starb die vor allem aus dem Film "Kevin â€“ Allein zu Haus" und der Fernsehserie "Schitt's Creek" bekannte Schauspielerin im Alter von 71 Jahren. Zur Todesursache machte das BÃ¼ro ihres Managers Marc Gurvitz zunÃ¤chst keine Angaben.
O'Hara wurde 1954 in Kanada geboren. Beim legendÃ¤ren Comedy-Theater Second City in ihrer Heimatstadt Toronto lernte sie ihren Kollegen Eugene Levy kennen, mit dem sie wÃ¤hrend ihrer ganzen Karriere zusammenarbeitete, unter anderem bei der Erfolgsserie "Schitt's Creek". Ihren Durchbruch beim Film hatte sie 1980 in "Double Negative", in dem auch Levy und der Schauspieler John Candy mitspielten.
1988 spielte sie Winona Ryders Stiefmutter in der HorrorkomÃ¶die "Beetlejuice" von US-Kultregisseur Tim Burton. Weltweit bekannt wurde sie aber vor allem als Mutter von Macaulay Culkin in "Kevin â€“ Allein zu Haus" von 1990.Â
"Mama, ich dachte, wir haben Zeit", erklÃ¤rte Culkin am Freitag im Onlinedienst Instagram und verÃ¶ffentlichte dazu ein Bild von beiden aus "Kevin - Allein zu Haus".
Ausgezeichnet wurde O'Hara unter anderem mit dem US-Fernsehpreis Emmy.
Lifestyle
Kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben
- AFP - 30. Januar 2026, 21:02 Uhr
