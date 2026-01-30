Lifestyle

Kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben

  • AFP - 30. Januar 2026, 21:02 Uhr
Bild vergrößern: Kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben
Catherine O'Hara
Bild: AFP

Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Wie ihr Management bestÃ¤tigte, starb die vor allem aus dem Film 'Kevin â€“ Allein zu Haus' und der Fernsehserie 'Schitt's Creek' bekannte Schauspielerin im Alter von 71 Jahren.

Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara ist tot. Wie ihr Management am Freitag bestÃ¤tigte, starb die vor allem aus dem Film "Kevin â€“ Allein zu Haus" und der Fernsehserie "Schitt's Creek" bekannte Schauspielerin im Alter von 71 Jahren. Zur Todesursache machte das BÃ¼ro ihres Managers Marc Gurvitz zunÃ¤chst keine Angaben.

O'Hara wurde 1954 in Kanada geboren. Beim legendÃ¤ren Comedy-Theater Second City in ihrer Heimatstadt Toronto lernte sie ihren Kollegen Eugene Levy kennen, mit dem sie wÃ¤hrend ihrer ganzen Karriere zusammenarbeitete, unter anderem bei der Erfolgsserie "Schitt's Creek". Ihren Durchbruch beim Film hatte sie 1980 in "Double Negative", in dem auch Levy und der Schauspieler John Candy mitspielten.

1988 spielte sie Winona Ryders Stiefmutter in der HorrorkomÃ¶die "Beetlejuice" von US-Kultregisseur Tim Burton. Weltweit bekannt wurde sie aber vor allem als Mutter von Macaulay Culkin in "Kevin â€“ Allein zu Haus" von 1990.Â 

"Mama, ich dachte, wir haben Zeit", erklÃ¤rte Culkin am Freitag im Onlinedienst Instagram und verÃ¶ffentlichte dazu ein Bild von beiden aus "Kevin - Allein zu Haus".

Ausgezeichnet wurde O'Hara unter anderem mit dem US-Fernsehpreis Emmy.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Jesus hatte Sex mit Maria Magdalena": EmpÃ¶rung Ã¼ber Ã„uÃŸerung von Kolumbiens PrÃ¤sident

    Mit der Bemerkung, Jesus Christus habe wahrscheinlich Sex mit Maria Magdalena gehabt, hat der kolumbianische PrÃ¤sident Gustavo Petro EmpÃ¶rung unter den GlÃ¤ubigen seines Landes

    Mehr
    Wetterdienst: Januar in Deutschland teils so schneereich wie seit 2010 nicht mehr
    Wetterdienst: Januar in Deutschland teils so schneereich wie seit 2010 nicht mehr

    Der Januar war in Teilen Nordwestdeutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren. Das geht aus der am Freitag verÃ¶ffentlichen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdiensts im

    Mehr
    SchÃ¤ferhunde: Genetische Vielfalt durch Krieg und populÃ¤re DeckrÃ¼den geschrumpft
    SchÃ¤ferhunde: Genetische Vielfalt durch Krieg und populÃ¤re DeckrÃ¼den geschrumpft

    Der Zweite Weltkrieg und der Ã¼bermÃ¤ÃŸige Einsatz weniger DeckrÃ¼den haben die genetische Vielfalt des Deutschen SchÃ¤ferhundes geschrumpft. Das fand ein internationales

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Tausende protestieren in Minneapolis gegen hartes Vorgehen der US-EinwanderungsbehÃ¶rde
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Bundesliga: KÃ¶ln schlÃ¤gt Wolfsburg
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    Brandkatastrophe in Crans-Montana: Schweiz gewÃ¤hrt Italien Rechtshilfe
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg - Remis in NÃ¼rnberg
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-
    Trump: Iran will ein Abkommen - US-"Armada" grÃ¶ÃŸer als bei Venezuela-Einsatz
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt Abkommen von syrischer Regierung und Kurden

    Top Meldungen

    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts