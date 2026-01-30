Wetterdienst: Januar in Deutschland teils so schneereich wie seit 2010 nicht mehr

Schneesturm in Hamburg

Der Januar war in Teilen Nordwestdeutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren. Das geht aus der Monatsbilanz des Deutschen Wetterdiensts hervor.

Der Januar war in Teilen Nordwestdeutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren. Das geht aus der am Freitag verÃ¶ffentlichen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdiensts im hessischen Offenbach hervor. Demnach war der Januar in Hamburg und Niedersachsen gemessen an der Zahl sogenannter Schneedeckentage der schneereichste seit 2010. Beide LÃ¤nder waren unter anderem massiv von Wintersturmtief "Elli" betroffen.



Trotz winterlicher VerhÃ¤ltnisse und teils ergiebiger SchneefÃ¤lle auch in anderen BundeslÃ¤ndern war der Januar insgesamt allerdings relativ niederschlagsarm. Im Schnitt fielen laut DWD bundesweit nur 45 Liter pro Quadratmeter, was etwa 25 Prozent unter dem Mittelwert der fÃ¼r wissenschaftliche Vergleiche herangezogenen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt. In Teilen Ostdeutschlands fielen sogar nur rund 25 Liter.



Deutschlandweit war der Januar demnach auÃŸerdem "ungewÃ¶hnlich sonnig". Die Sonnenscheindauer summierte sich auf 67 Stunden und Ã¼bertraf das klimatologische Soll laut Referenzperiode um etwas mehr als 50 Prozent. In SÃ¼ddeutschland wurden den Meteorologen zufolge gebietsweise deutlich mehr als 100 Sonnenstunden registriert. Die Monatsmitteltemperatur lag mit minus 0,7 Grad laut DWD im Bereich der Ã¼blichen Schwankungen.



Wintersturmtief "Elli" war vor rund drei Wochen Ã¼ber das Land gefegt und hatte insbesondere den Norden getroffen. Dazu kam gefÃ¤hrliches Blitzeis in anderen Landesteilen. Der Bahnverkehr war groÃŸflÃ¤chig gestÃ¶rt. Auch danach kam es immer wieder zu WintereinbrÃ¼chen durch gefrierenden Regen und massiven Schneefall. Mehreren Menschen starben.Â