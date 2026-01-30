Verkehrsgerichtstag will Alkohol beim Radeln und Handy am Steuer strenger ahnden

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag will Radfahren unter Alkoholeinfluss strenger ahnden und die Handynutzung am Steuer stÃ¤rker kontrollieren. Radfahren solle kÃ¼nftig bereits ab einem Alkoholgrenzwert von 1,1 Promille Blutalkohol mit einem BuÃŸgeld bestraft werden, heiÃŸt es in den am Freitag zum Abschluss des jÃ¤hrlichen Verkehrsgerichtstags in Goslar vorgelegten Empfehlungen. Bisher liegt der Grenzwert fÃ¼r Radfahrer bei 1,6 Promille.
Die Experten schlagen demnach bei einem erstmaligen VerstoÃŸ eine GeldbuÃŸe in HÃ¶he von 250 Euro sowie einen Punkt in der sogenannten VerkehrssÃ¼nderdatei in Flensburg vor. Bei Pedelecs mÃ¼ssten den Experten zufolge womÃ¶glich noch strengere Alkoholgrenzwerte gelten.
DarÃ¼ber hinaus sprechen sich die Verkehrsexperten fÃ¼r eine flÃ¤chendeckende Ãœberwachung der Handynutzung am Steuer etwa durch sogenannte Handy-Blitzer aus. Dazu mÃ¼sse eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage geschaffen werden, heiÃŸt es in einer Expertenempfehlung. Solche GerÃ¤te kontrollieren von AutobahnbrÃ¼cken aus, ob Fahrer am Steuer ein Handy benutzen. Bisher ist dies nur in Rheinland-Pfalz gesetzlich geregelt.
Bei VerstÃ¶ÃŸen sollten KraftfahrzeugfÃ¼hrer kÃ¼nftig statt bisher einen zwei Punkte in Flensburg bekommen und Radler ebenfalls kÃ¼nftig einen Punkt, forderten die Experten. Auch das BuÃŸgeld solle bei Kraftfahrzeugen auf mindestens 250 Euro hochgesetzt werden.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrÃ¼ÃŸte die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages. Die bisherige Alkoholpromillegrenze fÃ¼r Radfahrer sei "eindeutig zu hoch und erhÃ¶ht das Unfallrisiko unnÃ¶tigerweise".Â
Beim Verkehrsgerichtstag beraten Fachleute Ã¼ber aktuelle Probleme des Verkehrs-, Versicherungs- sowie Strafrechts. Beteiligt sind unter anderem Vertreter von Politik, Justiz, BehÃ¶rden, Wissenschaft und Unternehmen. Ihre Empfehlungen der Arbeitskreise beeinflussen oftmals Debatten Ã¼ber GesetzesÃ¤nderungen in Deutschland.
Der Verkehrsgerichtstag machte erneut klar, dass er am Ablauf der bisherigen FÃ¼hrerscheinprÃ¼fung nicht rÃ¼tteln will. Die derzeitige FahrerlaubnisprÃ¼fung werde "qualitativ und quantitativ den fachlichen Anforderungen gerecht", heiÃŸt es in einer weiteren Empfehlung. Zudem habe die AusbildungsqualitÃ¤t "gegenÃ¼ber einer Kostenreduktion Vorrang".
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte Mitte Oktober Eckpunkte fÃ¼r eine Reform der Fahrschulausbildung vorgelegt, mit der vor allem die Kosten fÃ¼r den FÃ¼hrerscheinerwerb sinken sollen. Den PlÃ¤nen zufolge sollen unter anderem der Fragenkatalog der TheorieprÃ¼fung reduziert, verpflichtende Sonderfahrten eingeschrÃ¤nkt und der Theorieunterricht vollstÃ¤ndig digital ermÃ¶glicht werden. Zudem sind Probefahrten mit FamilienangehÃ¶rigen zunÃ¤chst testweise vorgesehen.
Lifestyle
Verkehrsgerichtstag will Alkohol beim Radeln und Handy am Steuer strenger ahnden
- AFP - 30. Januar 2026, 14:06 Uhr
Der Deutsche Verkehrsgerichtstag will Radfahren unter Alkoholeinfluss strenger ahnden und Handynutzung am Steuer stÃ¤rker kontrollieren. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrÃ¼ÃŸte die Empfehlungen der Experten.
Der Deutsche Verkehrsgerichtstag will Radfahren unter Alkoholeinfluss strenger ahnden und die Handynutzung am Steuer stÃ¤rker kontrollieren. Radfahren solle kÃ¼nftig bereits ab einem Alkoholgrenzwert von 1,1 Promille Blutalkohol mit einem BuÃŸgeld bestraft werden, heiÃŸt es in den am Freitag zum Abschluss des jÃ¤hrlichen Verkehrsgerichtstags in Goslar vorgelegten Empfehlungen. Bisher liegt der Grenzwert fÃ¼r Radfahrer bei 1,6 Promille.
Weitere Meldungen
Der Januar war in Teilen Nordwestdeutschlands der schneereichste seit mehr als 15 Jahren. Das geht aus der am Freitag verÃ¶ffentlichen Monatsbilanz des Deutschen Wetterdiensts imMehr
Der Zweite Weltkrieg und der Ã¼bermÃ¤ÃŸige Einsatz weniger DeckrÃ¼den haben die genetische Vielfalt des Deutschen SchÃ¤ferhundes geschrumpft. Das fand ein internationalesMehr
Bundespolizisten haben bei einer Grenzkontrolle in Rheinland-Pfalz mehr als eintausend KÃ¼ken in einem Auto gefunden. Die 1020 Tiere befanden sich in Kartons in einem mit dreiMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt alsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative ErgebnisMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweite jÃ¤hrliche Inflationsrate, die im Dezember bei 1,8 Prozent gelegen hatte, dÃ¼rfte im Januar wieder angestiegen sein. DaraufMehr