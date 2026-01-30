Verkehrsgerichtstag will Alkohol beim Radeln und Handy am Steuer strenger ahnden

Radfahrer in Berlin

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag will Radfahren unter Alkoholeinfluss strenger ahnden und Handynutzung am Steuer stÃ¤rker kontrollieren. Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrÃ¼ÃŸte die Empfehlungen der Experten.

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag will Radfahren unter Alkoholeinfluss strenger ahnden und die Handynutzung am Steuer stÃ¤rker kontrollieren. Radfahren solle kÃ¼nftig bereits ab einem Alkoholgrenzwert von 1,1 Promille Blutalkohol mit einem BuÃŸgeld bestraft werden, heiÃŸt es in den am Freitag zum Abschluss des jÃ¤hrlichen Verkehrsgerichtstags in Goslar vorgelegten Empfehlungen. Bisher liegt der Grenzwert fÃ¼r Radfahrer bei 1,6 Promille.



Die Experten schlagen demnach bei einem erstmaligen VerstoÃŸ eine GeldbuÃŸe in HÃ¶he von 250 Euro sowie einen Punkt in der sogenannten VerkehrssÃ¼nderdatei in Flensburg vor. Bei Pedelecs mÃ¼ssten den Experten zufolge womÃ¶glich noch strengere Alkoholgrenzwerte gelten.



DarÃ¼ber hinaus sprechen sich die Verkehrsexperten fÃ¼r eine flÃ¤chendeckende Ãœberwachung der Handynutzung am Steuer etwa durch sogenannte Handy-Blitzer aus. Dazu mÃ¼sse eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage geschaffen werden, heiÃŸt es in einer Expertenempfehlung. Solche GerÃ¤te kontrollieren von AutobahnbrÃ¼cken aus, ob Fahrer am Steuer ein Handy benutzen. Bisher ist dies nur in Rheinland-Pfalz gesetzlich geregelt.



Bei VerstÃ¶ÃŸen sollten KraftfahrzeugfÃ¼hrer kÃ¼nftig statt bisher einen zwei Punkte in Flensburg bekommen und Radler ebenfalls kÃ¼nftig einen Punkt, forderten die Experten. Auch das BuÃŸgeld solle bei Kraftfahrzeugen auf mindestens 250 Euro hochgesetzt werden.



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrÃ¼ÃŸte die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages. Die bisherige Alkoholpromillegrenze fÃ¼r Radfahrer sei "eindeutig zu hoch und erhÃ¶ht das Unfallrisiko unnÃ¶tigerweise".Â



Beim Verkehrsgerichtstag beraten Fachleute Ã¼ber aktuelle Probleme des Verkehrs-, Versicherungs- sowie Strafrechts. Beteiligt sind unter anderem Vertreter von Politik, Justiz, BehÃ¶rden, Wissenschaft und Unternehmen. Ihre Empfehlungen der Arbeitskreise beeinflussen oftmals Debatten Ã¼ber GesetzesÃ¤nderungen in Deutschland.



Der Verkehrsgerichtstag machte erneut klar, dass er am Ablauf der bisherigen FÃ¼hrerscheinprÃ¼fung nicht rÃ¼tteln will. Die derzeitige FahrerlaubnisprÃ¼fung werde "qualitativ und quantitativ den fachlichen Anforderungen gerecht", heiÃŸt es in einer weiteren Empfehlung. Zudem habe die AusbildungsqualitÃ¤t "gegenÃ¼ber einer Kostenreduktion Vorrang".



Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte Mitte Oktober Eckpunkte fÃ¼r eine Reform der Fahrschulausbildung vorgelegt, mit der vor allem die Kosten fÃ¼r den FÃ¼hrerscheinerwerb sinken sollen. Den PlÃ¤nen zufolge sollen unter anderem der Fragenkatalog der TheorieprÃ¼fung reduziert, verpflichtende Sonderfahrten eingeschrÃ¤nkt und der Theorieunterricht vollstÃ¤ndig digital ermÃ¶glicht werden. Zudem sind Probefahrten mit FamilienangehÃ¶rigen zunÃ¤chst testweise vorgesehen.