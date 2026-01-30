Nasa verschiebt Start der Mondmission wegen KÃ¤lte in Florida

Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa hat den frÃ¼hestmÃ¶glichen Starttermin ihrer bemannten Mission zur Mondumrundung um zwei Tage nach hinten verschoben. Grund sei die Wettervorhersage, teilte die Nasa am Freitag mit. Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida sind Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt. Das frÃ¼heste Zeitfenster fÃ¼r einen Start der Mission Artemis 2 ist nun der 8. Februar.Â
Die Nasa wollte in Cape Canaveral am Wochenende einen wichtigen Tanktest an der 98 Meter langen Rakete vornehmen. Weite Teile der USA haben jedoch immer noch mit strengem Winterwetter zu kÃ¤mpfen. Nach dem schweren Wintersturm zieht nun eine arktische KÃ¤ltewelle Ã¼ber das Land. Im sonst sonnigen Bundesstaat Florida herrschen die tiefsten Temperaturen seit Jahrzehnten. Â
"Die fÃ¼r dieses Wochenende erwarteten Wetterbedingungen wÃ¼rden die Startbedingungen beeintrÃ¤chtigen", erklÃ¤rte die Nasa. Wenn es das Wetter erlaubt, sollen die Nasa-Crews am Montag die letzten Tests vornehmen. Danach soll ein Starttermin bestimmt werden.
Mit den wetterbedingten PlanÃ¤nderungen verringert sich auch die Chance, dass die Nasa ihre vier Astronauten des Artemis 2-Teams im Februar zur Mondumrundung schicken kann. In dem Monat verbleiben drei Tage als mÃ¶gliche Startfenster. Das Team bleibt derweil in QuarantÃ¤ne in Houston, wie die Nasa mitteilte.
Unterdessen sollen Heizstrahler die Orion-Kapsel warmhalten, in der die Astronauten Platz nehmen sollen, wie die Nasa weiter mitteilte.Â
Der bislang letzte bemannte Mond-Flug war 1972 die US-Mission Apollo 17.
Nasa verschiebt Start der Mondmission wegen Kälte in Florida
30. Januar 2026
