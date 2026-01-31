SPD und GrÃ¼ne wollen schÃ¤rfere Zugangskontrollen fÃ¼r den Bundestag

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionen von SPD und GrÃ¼nen sprechen sich fÃ¼r strengere Zugangskontrollen im Bundestag aus. "Die Sicherheitslage in Deutschland und Europa verschÃ¤rft sich", sagte der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Innenpolitisch wachsen Bedrohungen durch den erstarkenden Rechtsextremismus." Es sei das Gebot der Stunde, "in dieser schwierigen Gemengelage wachsamer und wehrhafter zu sein", so Wiese.
Er befÃ¼rworte ausdrÃ¼cklich "noch klarere Regeln bei Zutrittsberechtigungen zu den Liegenschaften des Deutschen Bundestags ebenso wie bei ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fungen von Mitarbeitern", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf PlÃ¤ne von BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU). "SchÃ¤rfere Kontrollen gÃ¤lten im Ãœbrigen fÃ¼r alle Fraktionen. Aber, selbsterklÃ¤rend: Die AfD-Fraktion als Sammelbecken von StraftÃ¤tern und Volksverhetzern mit Spionagekontakten zu Russland und China steht hier besonders im Fokus."
Die Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der GrÃ¼nen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte, sie beobachte eine fortschreitende Radikalisierung der AfD. "Durch ihre stÃ¤rkere PrÃ¤senz im Parlament nach der letzten Bundestagswahl wird die MassivitÃ¤t der Bedrohung noch deutlicher", so Mihalic.
"Eine BeschÃ¤ftigung im Parlament, im Herzen unserer Demokratie, ist mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen unvereinbar. Verfassungsfeindliche Personen dÃ¼rfen in diesem Kontext nach meiner Auffassung, die ich mit der BundestagsprÃ¤sidentin teile, nicht vom Staat finanziert werden", sagte sie. "Deshalb wollen wir gemeinsam mit den anderen Fraktionen erÃ¶rtern, welche Rechtsgrundlagen man schaffen muss, um dies zu begrenzen und der Bundestagspolizei in begrÃ¼ndeten FÃ¤llen die MÃ¶glichkeit zu geben, Informationen beim Verfassungsschutz einzuholen. Das wÃ¤ren starke Zeichen des Parlaments fÃ¼r eine wehrhafte Demokratie."
SPD und GrÃ¼ne wollen schÃ¤rfere Zugangskontrollen fÃ¼r den Bundestag
- dts - 31. Januar 2026
