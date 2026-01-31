Lifestyle

VorlÃ¤ufiger Shutdown in den USA wegen Haushaltsstreits

  • dts - 31. Januar 2026, 08:32 Uhr
Bild vergrößern: VorlÃ¤ufiger Shutdown in den USA wegen Haushaltsstreits
Kapitol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist zunÃ¤chst eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, obwohl der US-Senat einen Kompromiss im Streit um schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE beschlossen hatte.

Der Kompromiss muss jedoch noch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden, das erst am Montag wieder tagt. Daher trat um Mitternacht Ortszeit ein kurzzeitiger Shutdown in Kraft. Die ParteifÃ¼hrer im Senat Ã¤uÃŸerten sich hoffnungsvoll, dass die Haushaltssperre nur wenige Tage andauern werde.

US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung getroffen, die es ermÃ¶gliche, fÃ¼nf der sechs Teile des Haushaltsgesetzes zu verabschieden. Hintergrund des Streits sind die tÃ¶dlichen ICE-SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger in Minneapolis, woraufhin die Demokraten mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel drohten, falls die Trump-Regierung nicht schÃ¤rferen Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes zustimme.

Sollte das ReprÃ¤sentantenhaus den Kompromiss am Montag bewilligen, kÃ¶nnten die benÃ¶tigten Finanzmittel innerhalb weniger Tage wieder bereitgestellt werden. Dadurch wÃ¼rden die Auswirkungen der Haushaltssperre auf staatliche Dienstleistungen und Bundesbedienstete begrenzt bleiben. Ein lÃ¤ngerfristiger Shutdown wie im vergangenen Herbst, der 43 Tage andauerte, wird nicht erwartet.

