VorlÃ¤ufiger Shutdown in den USA wegen Haushaltsstreits

Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist zunÃ¤chst eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, obwohl der US-Senat einen Kompromiss im Streit um schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE beschlossen hatte.



Der Kompromiss muss jedoch noch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden, das erst am Montag wieder tagt. Daher trat um Mitternacht Ortszeit ein kurzzeitiger Shutdown in Kraft. Die ParteifÃ¼hrer im Senat Ã¤uÃŸerten sich hoffnungsvoll, dass die Haushaltssperre nur wenige Tage andauern werde.



US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung getroffen, die es ermÃ¶gliche, fÃ¼nf der sechs Teile des Haushaltsgesetzes zu verabschieden. Hintergrund des Streits sind die tÃ¶dlichen ICE-SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger in Minneapolis, woraufhin die Demokraten mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel drohten, falls die Trump-Regierung nicht schÃ¤rferen Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes zustimme.



Sollte das ReprÃ¤sentantenhaus den Kompromiss am Montag bewilligen, kÃ¶nnten die benÃ¶tigten Finanzmittel innerhalb weniger Tage wieder bereitgestellt werden. Dadurch wÃ¼rden die Auswirkungen der Haushaltssperre auf staatliche Dienstleistungen und Bundesbedienstete begrenzt bleiben. Ein lÃ¤ngerfristiger Shutdown wie im vergangenen Herbst, der 43 Tage andauerte, wird nicht erwartet.

