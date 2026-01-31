Lifestyle

Insa: Union erstmals seit September wieder gleichauf mit AfD

  • dts - 31. Januar 2026, 13:46 Uhr
Bild vergrößern: Insa: Union erstmals seit September wieder gleichauf mit AfD
Friedrich Merz am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren RÃ¼ckstand auf die AfD in der WÃ¤hlergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut jede Woche fÃ¼r "Bild am Sonntag" erhebt, liegen CDU/CSU erstmals seit dem 13. September wieder gleichauf mit der RechtsauÃŸen-Partei.

Wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤men Union und AfD demnach jeweils auf 26 Prozent der Stimmen. WÃ¤hrend die AfD seit Wochen auf ihrem Wert verharrt, gewann die Union einen Prozentpunkt hinzu.

Auch die SPD legt in der aktuellen Umfrage zu. Mit 16 Prozentpunkten (plus 1) ist sie erstmals wieder so stark wie Ende Juni 2025. Verlierer der Woche ist die FDP: Sie fÃ¤llt von vier auf drei Prozent und entfernt sich weiter von der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.

Alle anderen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: Die GrÃ¼nen stagnieren bei elf Prozent, die Linke bei zehn - und das BSW liegt weiter bei vier Prozent, kÃ¤me demnach ebenfalls nicht Ã¼ber die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde. Sonstige Parteien kommen auf vier Prozent (minus 1).

FÃ¼r den "Sonntagstrend" wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 2026 insgesamt 1.204 Personen von Insa befragt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ein Engel mit den ZÃ¼gen Melonis? - Aufregung um neu restauriertes Fresko in Rom
    Ein Engel mit den ZÃ¼gen Melonis? - Aufregung um neu restauriertes Fresko in Rom

    In Italien sorgt eine frisch restaurierte Wandmalerei in einer Kirche fÃ¼r aufgeregte Diskussionen: Ein Engel in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms sieht nach

    Mehr
    VorlÃ¤ufiger Shutdown in den USA wegen Haushaltsstreits
    VorlÃ¤ufiger Shutdown in den USA wegen Haushaltsstreits

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist zunÃ¤chst eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, obwohl der US-Senat einen Kompromiss im Streit um schÃ¤rfere

    Mehr
    Afrobeat-Legende Fela Kuti wird als erster Afrikaner mit Grammy fÃ¼r Lebenswerk ausgezeichnet
    Afrobeat-Legende Fela Kuti wird als erster Afrikaner mit Grammy fÃ¼r Lebenswerk ausgezeichnet

    Die nigerianische Afrobeat-Legende Fela Kuti soll am Wochenende posthum als erster Afrikaner mit dem Grammy fÃ¼r sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. "Felas Einfluss erstreckt

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans

    Top Meldungen

    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einem

    Mehr
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereits

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts