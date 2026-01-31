Insa: Union erstmals seit September wieder gleichauf mit AfD

Friedrich Merz am 30.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren RÃ¼ckstand auf die AfD in der WÃ¤hlergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut jede Woche fÃ¼r "Bild am Sonntag" erhebt, liegen CDU/CSU erstmals seit dem 13. September wieder gleichauf mit der RechtsauÃŸen-Partei.



Wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤men Union und AfD demnach jeweils auf 26 Prozent der Stimmen. WÃ¤hrend die AfD seit Wochen auf ihrem Wert verharrt, gewann die Union einen Prozentpunkt hinzu.



Auch die SPD legt in der aktuellen Umfrage zu. Mit 16 Prozentpunkten (plus 1) ist sie erstmals wieder so stark wie Ende Juni 2025. Verlierer der Woche ist die FDP: Sie fÃ¤llt von vier auf drei Prozent und entfernt sich weiter von der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.



Alle anderen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: Die GrÃ¼nen stagnieren bei elf Prozent, die Linke bei zehn - und das BSW liegt weiter bei vier Prozent, kÃ¤me demnach ebenfalls nicht Ã¼ber die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde. Sonstige Parteien kommen auf vier Prozent (minus 1).



FÃ¼r den "Sonntagstrend" wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 2026 insgesamt 1.204 Personen von Insa befragt.

