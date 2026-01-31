Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren RÃ¼ckstand auf die AfD in der WÃ¤hlergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut jede Woche fÃ¼r "Bild am Sonntag" erhebt, liegen CDU/CSU erstmals seit dem 13. September wieder gleichauf mit der RechtsauÃŸen-Partei.
Wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤men Union und AfD demnach jeweils auf 26 Prozent der Stimmen. WÃ¤hrend die AfD seit Wochen auf ihrem Wert verharrt, gewann die Union einen Prozentpunkt hinzu.
Auch die SPD legt in der aktuellen Umfrage zu. Mit 16 Prozentpunkten (plus 1) ist sie erstmals wieder so stark wie Ende Juni 2025. Verlierer der Woche ist die FDP: Sie fÃ¤llt von vier auf drei Prozent und entfernt sich weiter von der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.
Alle anderen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: Die GrÃ¼nen stagnieren bei elf Prozent, die Linke bei zehn - und das BSW liegt weiter bei vier Prozent, kÃ¤me demnach ebenfalls nicht Ã¼ber die FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde. Sonstige Parteien kommen auf vier Prozent (minus 1).
FÃ¼r den "Sonntagstrend" wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 2026 insgesamt 1.204 Personen von Insa befragt.
Lifestyle
Insa: Union erstmals seit September wieder gleichauf mit AfD
- dts - 31. Januar 2026, 13:46 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren RÃ¼ckstand auf die AfD in der WÃ¤hlergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut jede Woche fÃ¼r "Bild am Sonntag" erhebt, liegen CDU/CSU erstmals seit dem 13. September wieder gleichauf mit der RechtsauÃŸen-Partei.
Weitere Meldungen
In Italien sorgt eine frisch restaurierte Wandmalerei in einer Kirche fÃ¼r aufgeregte Diskussionen: Ein Engel in der Kapelle San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms sieht nachMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist zunÃ¤chst eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, obwohl der US-Senat einen Kompromiss im Streit um schÃ¤rfereMehr
Die nigerianische Afrobeat-Legende Fela Kuti soll am Wochenende posthum als erster Afrikaner mit dem Grammy fÃ¼r sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. "Felas Einfluss erstrecktMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einemMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereitsMehr