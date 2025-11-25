Bundestag beginnt mit Schlussberatungen zu Einzeletats fÃ¼r Haushalt 2026

Bundestag

Im Bundestag stehen am Dienstag (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr) die abschlieÃŸenden Beratungen der ersten Einzelposten des Bundeshaushalts fÃ¼r das kommende Jahr an. Unter anderem steht das Budget des Bundesfinanzministeriums zur Debatte.

Im Bundestag stehen am Dienstag die abschlieÃŸenden Beratungen der ersten Einzelposten des Bundeshaushalts fÃ¼r das kommende Jahr an (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr). Nach dem Beschluss Ã¼ber den Etat des BundesprÃ¤sidenten, des Bundestags und des Bundesrats steht das Budget des Bundesfinanzministeriums zur Debatte. Danach folgen nacheinander die Einzelposten fÃ¼r Wirtschaft, Umwelt, Bildung und Digitales. Das Ende der Sitzung ist fÃ¼r 18.50 Uhr anberaumt.



Der Bundestag soll am Freitag mit dem Etat fÃ¼r 2026 bereits Ã¼ber den zweiten Haushalt in diesem Jahr befinden: Der fÃ¼r das Jahr 2025 war wegen des Regierungswechsels erst im September beschlossen worden. Zuvor findet am Mittwochvormittag die Generaldebatte statt. Der Haushalt 2026 sieht Rekordausgaben in HÃ¶he von 524,54 Milliarden Euro vor.