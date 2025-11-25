Ukraine-UnterstÃ¼tzer beraten in Videokonferenz Ã¼ber Friedensprozess

Brennpunkte

  25. November 2025
Treffen der Koalition der Willigen im hybriden Format im Oktober
Die in der sogenannten "Koalition der Willigen" organisierten UnterstÃ¼tzer Kiews beraten am Dienstag Ã¼ber die jÃ¼ngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30 vorwiegend europÃ¤ischen Staaten wird dazu am Nachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen. Das virtuelle Treffen solle ermÃ¶glichen, eine Bilanz der am Sonntag stattgefundenen GesprÃ¤che in Genf zu ziehen, hieÃŸ es aus dem Ã‰lysÃ©e-Palast.Â 

Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer LÃ¤nder hatten am Sonntag in der Schweiz GesprÃ¤che Ã¼ber den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben konnten bei den GesprÃ¤chen in Genf Fortschritte erreicht werden.

