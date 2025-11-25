Heftige Explosionen in Kiew - Luftwaffe: Raketenalarm in der gesamten Ukraine

Ukrainische Luftabwehr

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Dienstag von heftigen Explosionen erschÃ¼ttert worden. Das berichtete eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP. Die Luftwaffe gab im Onlinedienst Telegram Raketenalarm fÃ¼r das gesamte Land heraus. Das ukrainische Energieministerium erklÃ¤rte, es gebe einen "massiven" Angriff auf Energie-Infrastruktur.



Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu tÃ¤glich mit Raketen und Drohnen attackiert. Zuletzt verstÃ¤rkten die russischen StreitkrÃ¤fte inmitten des nahenden Winters ihre Angriffe vor allem auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.