Brennpunkte

Heftige Explosionen in Kiew - Luftwaffe: Raketenalarm in der gesamten Ukraine

  • AFP - 25. November 2025, 02:01 Uhr
Bild vergrößern: Heftige Explosionen in Kiew - Luftwaffe: Raketenalarm in der gesamten Ukraine
Ukrainische Luftabwehr
Bild: AFP

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Dienstag von heftigen Explosionen erschÃ¼ttert worden. Die Luftwaffe gab im Onlinedienst Telegram Raketenalarm fÃ¼r das gesamte Land heraus.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Dienstag von heftigen Explosionen erschÃ¼ttert worden. Das berichtete eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP. Die Luftwaffe gab im Onlinedienst Telegram Raketenalarm fÃ¼r das gesamte Land heraus. Das ukrainische Energieministerium erklÃ¤rte, es gebe einen "massiven" Angriff auf Energie-Infrastruktur.

Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Russland das Nachbarland nahezu tÃ¤glich mit Raketen und Drohnen attackiert. Zuletzt verstÃ¤rkten die russischen StreitkrÃ¤fte inmitten des nahenden Winters ihre Angriffe vor allem auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dachverband der Ukrainer lehnt
    Dachverband der Ukrainer lehnt "Friedensplan" ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Allianz Ukrainischer Organisationen in Deutschland lehnt den 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges ab. "Der verÃ¶ffentlichte

    Mehr
    Prien fordert klare Haltung zu Femiziden
    Prien fordert klare Haltung zu Femiziden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) spricht sich fÃ¼r umfassende MaÃŸnahmen aus, um Frauen vor Gewalt zu schÃ¼tzen. "Gewalt gegen Frauen ist

    Mehr
    Hubig will hÃ¶here Strafen bei Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen
    Hubig will hÃ¶here Strafen bei Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will GewalttÃ¤ter schwerer bestrafen. "Die stark steigenden Zahlen zu hÃ¤uslicher Gewalt mahnen uns:

    Mehr
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
    GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
    Rentenstreit: Politologe warnt vor Anstieg von Altersarmut
    Rentenstreit: Politologe warnt vor Anstieg von Altersarmut
    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland
    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
    WeiÃŸes Haus: Trump ist nicht parteiisch zugunsten Russlands
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le
    VersÃ¤umnisse vor Hamas-Angriff vom 7. Oktober: Israel entlÃ¤sst drei GenerÃ¤le

    Top Meldungen

    Trump will im April nach China reisen
    Trump will im April nach China reisen

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach

    Mehr
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts