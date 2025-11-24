Lifestyle

Insa: NRW-CDU in WÃ¤hlergunst deutlich vorn

  • dts - 24. November 2025, 10:49 Uhr
Bild vergrößern: Insa: NRW-CDU in WÃ¤hlergunst deutlich vorn
Hendrik WÃ¼st (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anderthalb Jahre vor der nÃ¤chsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (FrÃ¼hjahr 2027) stemmt sich die CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st dort erfolgreich gegen den allgemeinen Negativtrend der Union und liegt in der von Insa gemessenen WÃ¤hlergunst deutlich vorn.

Laut der Erhebung des Instituts fÃ¼r die "Bild" wÃ¼rden aktuell 36 Prozent der WÃ¤hler fÃ¼r die CDU stimmen. Deutlich schlechter sieht es fÃ¼r die GrÃ¼nen aus: WÃ¼sts Koalitionspartner erreicht nur noch zwÃ¶lf Prozent. Die SPD kÃ¤me in ihrer ehemaligen Hochburg nur noch auf 19 Prozent der Stimmen. Die AfD kommt aktuell auf 16 Prozent, die Linkspartei auf sieben Prozent. Die FDP mÃ¼sste mit fÃ¼nf Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

FÃ¼r die Umfrage wurden vom 11. bis 18. November 1.000 Personen befragt.

