Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Steffen Bilger, Erster Parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wundert sich Ã¼ber das US-Vorgehen und das Verhalten von PrÃ¤sident Donald Trump in den Friedensverhandlungen fÃ¼r die Ukraine. "Es ist schon alles sehr ungewÃ¶hnlich", sagte Bilger den Sendern RTL und ntv. "Ich bin froh Ã¼ber die anderen Aussagen von AuÃŸenminister Rubio oder auch von anderen amerikanischen Politikern, wodurch jetzt auch Bewegung reingekommen ist."
Die US-AuÃŸenpolitik sei "unberechenbar" geworden. "Wenn dieser disruptive Ansatz dazu beitrÃ¤gt, dass man wirklich jetzt Richtung Frieden kommt, aber so, dass es fÃ¼r die Ukraine auch akzeptabel ist, dann kann man etwas Gutes daran gewinnen", fÃ¼hrte er weiter aus. "Aber es ist schon ungewÃ¶hnlich, wie unser wichtigster VerbÃ¼ndeter USA auch mit uns als Nato-Partner und mit Europa und mit den Ukrainern insgesamt umgeht."
Trump hatte der Ukraine zunÃ¤chst ein Ultimatum gestellt, dem Friedensplan bis Donnerstag zuzustimmen, rÃ¼ckte davon jedoch wieder ab. Gestern kritisierte Trump Ã¼ber seine Plattform Truth Social, dass die Ukraine keine Dankbarkeit fÃ¼r die US-BemÃ¼hungen zeige.
Lifestyle
Union wundert sich Ã¼ber US-Vorgehen in Ukraine-Verhandlungen
- dts - 24. November 2025, 09:06 Uhr
.
