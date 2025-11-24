Lifestyle

Udo Kier mit 81 Jahren gestorben

  • dts - 24. November 2025, 07:18 Uhr
Udo Kier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler, der Ã¼ber Jahrzehnte in Hollywood aktiv war, starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie das US-Branchenblatt Variety am Montag unter Berufung auf seinen LebensgefÃ¤hrten berichtet.

Kier wirkte seit den 1960er-Jahren in Ã¼ber 270 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dabei war der KÃ¶lner vor allem im Independent- und Arthouse-Kino erfolgreich, wobei er sich insbesondere als Charakterdarsteller durch skurrile Nebenrollen einen Namen machte. Dabei arbeitete er auch mit zahlreichen namhaften Regisseuren zusammen, wie etwa Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Lars von Trier oder Dario Argento.

Kier war bis zuletzt aktiv, derzeit ist er unter anderem in dem brasilianischen Film "The Secret Agent" in den deutschen Kinos zu sehen, dem Oscar-Chancen eingerÃ¤umt werden.

