Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler, der Ã¼ber Jahrzehnte in Hollywood aktiv war, starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie das US-Branchenblatt Variety am Montag unter Berufung auf seinen LebensgefÃ¤hrten berichtet.
Kier wirkte seit den 1960er-Jahren in Ã¼ber 270 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dabei war der KÃ¶lner vor allem im Independent- und Arthouse-Kino erfolgreich, wobei er sich insbesondere als Charakterdarsteller durch skurrile Nebenrollen einen Namen machte. Dabei arbeitete er auch mit zahlreichen namhaften Regisseuren zusammen, wie etwa Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Lars von Trier oder Dario Argento.
Kier war bis zuletzt aktiv, derzeit ist er unter anderem in dem brasilianischen Film "The Secret Agent" in den deutschen Kinos zu sehen, dem Oscar-Chancen eingerÃ¤umt werden.
Lifestyle
Udo Kier mit 81 Jahren gestorben
- dts - 24. November 2025, 07:18 Uhr
.
Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler, der Ã¼ber Jahrzehnte in Hollywood aktiv war, starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie das US-Branchenblatt Variety am Montag unter Berufung auf seinen LebensgefÃ¤hrten berichtet.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Politikwissenschaftler Herfried MÃ¼nkler fordert mehr Kompetenzen fÃ¼r die deutschen Geheimdienste bei der Abwehr russischer Bedrohungen undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt warnt in der Rentendebatte davor, bei Forderungen nach Ã„nderungen am RentenpaketMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - UnionsparlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die Koalitionsparteien zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag zu mehrMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Wirtschaft ist eine Debatte Ã¼ber den richtigen Umgang mit der AfD entbrannt. Der Verband Die Familienunternehmer gibt seine bisherigeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼rMehr