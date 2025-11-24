Zollbeamte haben am MÃ¼nchener Flughafen eine Reisende mit SingvÃ¶geln im GepÃ¤ck gestoppt. Die Frau wollte die Tiere Ende Oktober am Zoll vorbei einschmuggeln, wie das Hauptzollamt MÃ¼nchen am Montag berichtete. Bei einer Kontrolle des HandgepÃ¤cks fanden die Beamten dann insgesamt sieben SingvÃ¶gel, verpackt in drei Pappschachteln.
Die VÃ¶gel wurden TierÃ¤rzten Ã¼bergeben. Ein Teil der Tiere zeigte demnach Krankheitssymptome und kam fÃ¼r die weitere Versorgung in eine Tierklinik, wo einer der SingvÃ¶gel jedoch starb. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.
Lifestyle
MÃ¼nchner Flughafen: Zoll stoppt Reisende mit SingvÃ¶geln
- AFP - 24. November 2025, 09:01 Uhr
