Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg

  • dts - 23. November 2025, 13:53 Uhr
Bild vergrößern: Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg
Lars Klingbeil und Friedrich Merz am 23.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt nach dem ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden auf einen stÃ¤rkeren weltpolitischen Fokus auf den Nachbarkontinent.

"Ohne Afrika wird es keine LÃ¶sungen fÃ¼r die groÃŸen Fragen unserer Zeit geben", sagte er zum Abschluss des Gipfels in Johannesburg. "Der Kontinent erhebt zu Recht Anspruch auf einen angemessenen Platz in multilateralen Systemen, und darum arbeiten wir Hand in Hand." Afrika und Europa seien zudem Nachbarn, die einander brÃ¤uchten.

Mit Blick auf Handel, Rohstoffe und Energie werde man die Partnerschaften mit Afrika strategisch ausbauen, so Merz. "Afrika ist ein sehr junger Kontinent mit einem enormen Potenzial. Wer in die Zukunft investieren will, investiert in Afrika."

Der Kanzler fÃ¼gte hinzu, dass es beim Gipfel auch um die zahlreichen Krisen und Kriege auf dem afrikanischen Kontinent gegangen sei, allen voran den Krieg im Sudan. "Deutschland bleibt aber eine der wichtigsten Geber humanitÃ¤rer Hilfe auf dem Kontinent und beteiligt sich an StabilisierungsmaÃŸnahmen", so Merz.

Neben Afrika spielte auch der "Friedensplan" der USA fÃ¼r den Ukraine-Krieg eine groÃŸe Rolle bei dem Gipfel, obwohl die Vereinigten Staaten das Treffen boykottierten. Merz Ã¤uÃŸerte sich zum Abschluss skeptisch zu dem 28-Punkte-Papier: Er sei im Augenblick noch nicht davon Ã¼berzeugt, dass es im Laufe der nÃ¤chsten Tage zu der von PrÃ¤sident Trump gewÃ¼nschten LÃ¶sung komme. "Der Plan von PrÃ¤sident Trump ist, am Donnerstag einen Abschluss herbeizufÃ¼hren. Davon sind wir nach wie vor sehr weit entfernt." Es sei zwar nicht ausgeschlossen, "aber ich bin skeptisch, ob angesichts der gegenwÃ¤rtigen Differenzen ein solches Ergebnis mÃ¶glich ist", so der Kanzler.

