Union warnt vor noch mehr Schulden

  23. November 2025, 11:59 Uhr
Schuldenuhr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zu Beginn der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages warnt die Union vor einem weiteren Ausufern der Schuldenaufnahme des Bundes. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe), im Haushalt 2026 "finanzieren wir fast 30 Prozent aller Ausgaben auf Kredit". Das kÃ¶nne man in dem MaÃŸ nicht fortfÃ¼hren.

Middelberg ergÃ¤nzte: "Deshalb steht im nÃ¤chsten FrÃ¼hjahr mit den Fachkommissionen zu Rente, Gesundheit und Pflege das Thema Strukturreformen und Einsparungen ganz oben auf der Agenda." Zugleich betonte der Haushaltsexperte, mit dem Haushalt 2026 bringe man Rekordinvestitionen auf den Weg. "Das stÃ¤rkt, was dringend nÃ¶tig ist, unsere Wirtschaft."

Der Bundestag soll den Haushalt 2026 in der kommenden Woche verabschieden. Der Etat umfasst Ausgaben von 524,5 Milliarden Euro. Insgesamt sind mehr als 180 Milliarden Euro durch neue Kredite eingeplant.

