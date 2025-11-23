Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat der Bundesregierung eine Mitverantwortung dafÃ¼r gegeben, dass die UN-Klimakonferenz in Brasilien ohne Fahrplan zur Abkehr von den fossilen Energien zu Ende gegangen ist.
"Wenn die Regierung der grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaft Europas seit Amtsantritt jede Woche den Klimaschutz neu infrage stellt, kann sie schwer bei anderen fÃ¼r Ambition werben", sagte Banaszak den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer im eigenen Land Werbung fÃ¼r Gaskessel und Stimmung gegen E-Autos macht und noch fast eineinhalb Jahrzehnte an BraunkohleblÃ¶cken festhalten lassen will, kann eben schlecht mit anderen LÃ¤ndern den Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verhandeln."
Banaszak kritisierte: "Umweltminister Schneider bietet deutsches Geld fÃ¼r den Regenwaldfonds an, wÃ¤hrend sich zur gleichen Zeit Landwirtschaftsminister Rainer dafÃ¼r abfeiert, die EU-Entwaldungsrichtlinie entscheidend verwÃ¤ssert und verschoben zu haben. Das zeigt doch die ganze Scheinheiligkeit der Regierung Merz."
Es sei bitter, dass vom Besuch des Kanzlers bei der Klimakonferenz vor allem seine despektierlichen Bemerkungen in Erinnerung blieben. "Sein Auftritt hat uns vÃ¶llig unnÃ¶tig blamiert", so Banaszak. "FÃ¼r die europÃ¤ische Position in den Verhandlungen war insbesondere dieser Auftritt des Kanzlers keine groÃŸe Hilfe."
GrÃ¼ne werfen Bundesregierung "Scheinheiligkeit" in Klimapolitik vor
- dts - 23. November 2025, 11:47 Uhr
