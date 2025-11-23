Lifestyle

GrÃ¼ne werfen Bundesregierung "Scheinheiligkeit" in Klimapolitik vor

  • dts - 23. November 2025, 11:47 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne werfen Bundesregierung Scheinheiligkeit in Klimapolitik vor
Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat der Bundesregierung eine Mitverantwortung dafÃ¼r gegeben, dass die UN-Klimakonferenz in Brasilien ohne Fahrplan zur Abkehr von den fossilen Energien zu Ende gegangen ist.

"Wenn die Regierung der grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaft Europas seit Amtsantritt jede Woche den Klimaschutz neu infrage stellt, kann sie schwer bei anderen fÃ¼r Ambition werben", sagte Banaszak den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer im eigenen Land Werbung fÃ¼r Gaskessel und Stimmung gegen E-Autos macht und noch fast eineinhalb Jahrzehnte an BraunkohleblÃ¶cken festhalten lassen will, kann eben schlecht mit anderen LÃ¤ndern den Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verhandeln."

Banaszak kritisierte: "Umweltminister Schneider bietet deutsches Geld fÃ¼r den Regenwaldfonds an, wÃ¤hrend sich zur gleichen Zeit Landwirtschaftsminister Rainer dafÃ¼r abfeiert, die EU-Entwaldungsrichtlinie entscheidend verwÃ¤ssert und verschoben zu haben. Das zeigt doch die ganze Scheinheiligkeit der Regierung Merz."

Es sei bitter, dass vom Besuch des Kanzlers bei der Klimakonferenz vor allem seine despektierlichen Bemerkungen in Erinnerung blieben. "Sein Auftritt hat uns vÃ¶llig unnÃ¶tig blamiert", so Banaszak. "FÃ¼r die europÃ¤ische Position in den Verhandlungen war insbesondere dieser Auftritt des Kanzlers keine groÃŸe Hilfe."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet
    Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU),

    Mehr
    Union warnt vor noch mehr Schulden
    Union warnt vor noch mehr Schulden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zu Beginn der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages warnt die Union vor einem weiteren Ausufern der Schuldenaufnahme des Bundes.

    Mehr
    Ariana Grande bei Filmpremiere bedrÃ¤ngt: Singapur schiebt Australier ab
    Ariana Grande bei Filmpremiere bedrÃ¤ngt: Singapur schiebt Australier ab

    Singapur hat einen Australier abgeschoben, der die US-Schauspielerin Ariana Grande bei einer Filmpremiere bedrÃ¤ngt hatte. Der Mann dÃ¼rfe zudem nicht wieder nach Singapur

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Iran warnt vor mÃ¶glichen Angriffen auf geistliches Oberhaupt Chamenei
    Iran warnt vor mÃ¶glichen Angriffen auf geistliches Oberhaupt Chamenei
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Slowenien hÃ¤lt Referendum Ã¼ber Legalisierung von Sterbehilfe ab
    Slowenien hÃ¤lt Referendum Ã¼ber Legalisierung von Sterbehilfe ab
    TÃ¶dlicher Unfall in Leer: Radfahrer rutscht nach Sturz bei GlÃ¤tte auf Bahngleise
    TÃ¶dlicher Unfall in Leer: Radfahrer rutscht nach Sturz bei GlÃ¤tte auf Bahngleise
    Jugendliche sprengen Snackautomaten in Dortmund
    Jugendliche sprengen Snackautomaten in Dortmund
    Kritik an Ergebnis von UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zum Ausstieg aus Fossilen
    Kritik an Ergebnis von UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zum Ausstieg aus Fossilen

    Top Meldungen

    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts