Lifestyle

Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet

  • dts - 23. November 2025, 13:27 Uhr
Bild vergrößern: Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet
Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit Blick auf einen mÃ¶glichen EntschlieÃŸungsantrag zum aktuellen Gesetzentwurf: "Es ist nicht Ã¼berzeugend, sich unverbindlich zu entschlieÃŸen, in Zukunft das Gegenteil von dem zu tun, was man im gleichen Atemzug verbindlich beschlossen hat."

Zugleich sagte Winkel: "Es geht auch nicht um Posten, sondern um Positionen. Markus SÃ¶der hat recht, wenn er sagt, dass es um die Substanz gehen muss." Zur LÃ¶sung des Streits soll auch diskutiert worden sein, Winkel eine prominente Rolle in der Rentenkommission zu geben, die langfristige Reformen erarbeiten soll.

Hinsichtlich der Kommission sagte der JU-Chef: "Es wÃ¤re sinnvoll, fÃ¼r die 2030er Jahre zuerst die Kommission tagen zu lassen und anschlieÃŸend eventuell anfallende Kosten zu beschlieÃŸen." Die umgekehrte Reihenfolge, die vorsehe, "zuerst knapp 120 Milliarden Euro verbindlich zu beschlieÃŸen und sich nachher zu fragen, wie wir sie verhindern kÃ¶nnen, ist weder schlÃ¼ssig noch notwendig", so Winkel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel
    Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li Qiang

    Mehr
    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft
    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft

    In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben der

    Mehr
    Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg
    Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt nach dem ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden auf einen stÃ¤rkeren weltpolitischen Fokus auf

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien

    Top Meldungen

    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts