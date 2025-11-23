Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit Blick auf einen mÃ¶glichen EntschlieÃŸungsantrag zum aktuellen Gesetzentwurf: "Es ist nicht Ã¼berzeugend, sich unverbindlich zu entschlieÃŸen, in Zukunft das Gegenteil von dem zu tun, was man im gleichen Atemzug verbindlich beschlossen hat."
Zugleich sagte Winkel: "Es geht auch nicht um Posten, sondern um Positionen. Markus SÃ¶der hat recht, wenn er sagt, dass es um die Substanz gehen muss." Zur LÃ¶sung des Streits soll auch diskutiert worden sein, Winkel eine prominente Rolle in der Rentenkommission zu geben, die langfristige Reformen erarbeiten soll.
Hinsichtlich der Kommission sagte der JU-Chef: "Es wÃ¤re sinnvoll, fÃ¼r die 2030er Jahre zuerst die Kommission tagen zu lassen und anschlieÃŸend eventuell anfallende Kosten zu beschlieÃŸen." Die umgekehrte Reihenfolge, die vorsehe, "zuerst knapp 120 Milliarden Euro verbindlich zu beschlieÃŸen und sich nachher zu fragen, wie wir sie verhindern kÃ¶nnen, ist weder schlÃ¼ssig noch notwendig", so Winkel.
Lifestyle
Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet
- dts - 23. November 2025, 13:27 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit Blick auf einen mÃ¶glichen EntschlieÃŸungsantrag zum aktuellen Gesetzentwurf: "Es ist nicht Ã¼berzeugend, sich unverbindlich zu entschlieÃŸen, in Zukunft das Gegenteil von dem zu tun, was man im gleichen Atemzug verbindlich beschlossen hat."
Weitere Meldungen
Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li QiangMehr
In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben derMehr
Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt nach dem ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden auf einen stÃ¤rkeren weltpolitischen Fokus aufMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",Mehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in denMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in DeutschlandMehr