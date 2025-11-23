Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet

Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel (CDU), sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) mit Blick auf einen mÃ¶glichen EntschlieÃŸungsantrag zum aktuellen Gesetzentwurf: "Es ist nicht Ã¼berzeugend, sich unverbindlich zu entschlieÃŸen, in Zukunft das Gegenteil von dem zu tun, was man im gleichen Atemzug verbindlich beschlossen hat."



Zugleich sagte Winkel: "Es geht auch nicht um Posten, sondern um Positionen. Markus SÃ¶der hat recht, wenn er sagt, dass es um die Substanz gehen muss." Zur LÃ¶sung des Streits soll auch diskutiert worden sein, Winkel eine prominente Rolle in der Rentenkommission zu geben, die langfristige Reformen erarbeiten soll.



Hinsichtlich der Kommission sagte der JU-Chef: "Es wÃ¤re sinnvoll, fÃ¼r die 2030er Jahre zuerst die Kommission tagen zu lassen und anschlieÃŸend eventuell anfallende Kosten zu beschlieÃŸen." Die umgekehrte Reihenfolge, die vorsehe, "zuerst knapp 120 Milliarden Euro verbindlich zu beschlieÃŸen und sich nachher zu fragen, wie wir sie verhindern kÃ¶nnen, ist weder schlÃ¼ssig noch notwendig", so Winkel.

