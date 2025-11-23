Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft

Blick auf MÃ¼nchen

In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurÃ¼ckkehren. Der 500 Kilogramm schwere BlindgÃ¤nger war am Mittwoch am Rand des Westfriedhofs in MÃ¼nchen-Moosach bei Bauarbeiten gefunden worden.



Er lag in einer Tiefe von 1,20 Metern in der Erde. Der KampfmittelrÃ¤umdienst schloss eine unmittelbare Gefahr aus und plante die EntschÃ¤rfung fÃ¼r den Sonntag. Ab Sonntagmorgen wurde dann ein Radius von 700 Metern rund um den Fundort evakuiert. Am frÃ¼hen Nachmittag meldete die Feuerwehr, dass die Bombe erfolgreich entschÃ¤rft wurde. Die Sperrungen rund um den Fundort wurden aufgehoben.