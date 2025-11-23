Lifestyle

Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel

  • dts - 23. November 2025, 14:41 Uhr
Bild vergrößern: Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel
Friedrich Merz bei einem bilateralen Treffen mit Li Qiang am 23.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li Qiang getroffen.

Der Kanzler sagte am Sonntag vor dem Termin, dass er das Treffen als "VorbereitungsgesprÃ¤ch" fÃ¼r seinen Besuch in China im nÃ¤chsten Jahr sehe. Der Zeitpunkt fÃ¼r die Reise steht noch nicht fest, aber der Kanzler grenzte den Zeitraum auf die ersten Wochen des nÃ¤chsten Jahres ein. "China ist fÃ¼r Deutschland ein wichtiger Handelspartner", so Merz. Die Volksrepublik sei eine wichtige Ordnungsmacht auf der Welt und kÃ¶nne auch Einfluss auf Russland ausÃ¼ben.

Bei dem GesprÃ¤ch mit dem Regierungschef sollte es dem Vernehmen nach auch um die angespannten Beziehungen zwischen Peking und Berlin gehen. Vor allem die kurzfristige Absage einer China-Reise von AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuletzt fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Grund war laut AuswÃ¤rtigem Amt, dass Wadephul nicht ausreichend hochrangige GesprÃ¤chspartner bekommen hatte.

Stattdessen flog in der vergangenen Woche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) als erster Minister der schwarz-roten Bundesregierung nach China, um vor allem Ã¼ber das Thema Handel zu sprechen. Sein hÃ¶chstrangiger GesprÃ¤chspartner war dabei der chinesische Vizepremier He Lifeng. In der Abschlusskonferenz zum G20-Gipfel in Johannesburg sagte Klingbeil, dass man eine "Konkurrenzsituation" habe, China aber auch "das Miteinander" suche. "Also mir ist das sehr klare Signal mitgegeben worden, dass man mit Deutschland die wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen will, dass man dort auch auf fairen Handel, auf eine faire Partnerschaft setzt", so Klingbeil.

Da der chinesische PrÃ¤sident Xi Jinping beim G20-Gipfel nicht dabei ist, war der chinesische MinisterprÃ¤sident fÃ¼r Merz der hÃ¶chstrangige mÃ¶gliche GesprÃ¤chspartner aus der Volksrepublik.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft
    Fliegerbombe in MÃ¼nchen erfolgreich entschÃ¤rft

    In MÃ¼nchen ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Die etwa 7000 Menschen, die im Sperrbereich wohnen, konnten ab Sonntagnachmittag nach Angaben der

    Mehr
    Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg
    Merz betont Afrikas Potenzial nach G20-Gipfel in Johannesburg

    Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt nach dem ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden auf einen stÃ¤rkeren weltpolitischen Fokus auf

    Mehr
    Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet
    Fronten im Rentenstreit weiter verhÃ¤rtet

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem seit Wochen andauernden unionsinternen Rentenstreit sind die Fronten offenbar weiter verhÃ¤rtet. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU),

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien

    Top Meldungen

    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken",

    Mehr
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts