Merz trifft chinesischen MinisterprÃ¤sidenten beim G20-Gipfel

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika mit dem chinesischen MinisterprÃ¤sidenten Li Qiang getroffen.
Der Kanzler sagte am Sonntag vor dem Termin, dass er das Treffen als "VorbereitungsgesprÃ¤ch" fÃ¼r seinen Besuch in China im nÃ¤chsten Jahr sehe. Der Zeitpunkt fÃ¼r die Reise steht noch nicht fest, aber der Kanzler grenzte den Zeitraum auf die ersten Wochen des nÃ¤chsten Jahres ein. "China ist fÃ¼r Deutschland ein wichtiger Handelspartner", so Merz. Die Volksrepublik sei eine wichtige Ordnungsmacht auf der Welt und kÃ¶nne auch Einfluss auf Russland ausÃ¼ben.
Bei dem GesprÃ¤ch mit dem Regierungschef sollte es dem Vernehmen nach auch um die angespannten Beziehungen zwischen Peking und Berlin gehen. Vor allem die kurzfristige Absage einer China-Reise von AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuletzt fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Grund war laut AuswÃ¤rtigem Amt, dass Wadephul nicht ausreichend hochrangige GesprÃ¤chspartner bekommen hatte.
Stattdessen flog in der vergangenen Woche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) als erster Minister der schwarz-roten Bundesregierung nach China, um vor allem Ã¼ber das Thema Handel zu sprechen. Sein hÃ¶chstrangiger GesprÃ¤chspartner war dabei der chinesische Vizepremier He Lifeng. In der Abschlusskonferenz zum G20-Gipfel in Johannesburg sagte Klingbeil, dass man eine "Konkurrenzsituation" habe, China aber auch "das Miteinander" suche. "Also mir ist das sehr klare Signal mitgegeben worden, dass man mit Deutschland die wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen will, dass man dort auch auf fairen Handel, auf eine faire Partnerschaft setzt", so Klingbeil.
Da der chinesische PrÃ¤sident Xi Jinping beim G20-Gipfel nicht dabei ist, war der chinesische MinisterprÃ¤sident fÃ¼r Merz der hÃ¶chstrangige mÃ¶gliche GesprÃ¤chspartner aus der Volksrepublik.
- dts - 23. November 2025, 14:41 Uhr
