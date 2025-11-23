Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Die israelische Armee hat erstmals seit Monaten einen Luftangriff auf den SÃ¼den Beiruts durchgefÃ¼hrt. Dieser habe sich gegen ein hochrangiges Mitglied der Hisbollah gerichtet, teilte das BÃ¼ro von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag mit.
Dieser soll demnach "den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation" geleitet haben. Netanjahu habe den Angriff auf Empfehlung des Verteidigungsministers und des Generalstabschefs der israelischen StreitkrÃ¤fte angeordnet, hieÃŸ es.
Die Bewertung der SchÃ¤den dauerte zunÃ¤chst noch an und es war unklar, ob der Hisbollah-AnfÃ¼hrer bei dem Angriff getÃ¶tet wurde. Die USA sollen israelischen Medienberichten zufolge nicht im Vorfeld Ã¼ber den Angriff informiert worden sein.
Brennpunkte
Erster israelischer Luftangriff auf Beirut seit Monaten
23. November 2025
