Online-Betrugszentren in Myanmar: Junta meldet Festnahme von fast 1600 AuslÃ¤ndern

Myawaddy, eine mutmaÃŸliche Hochburg fÃ¼r Online-Betrugn

Im Kampf gegen Online-Betrugszentren hat die MilitÃ¤rjunta in Myanmar nach eigenen Angaben binnen fÃ¼nf Tagen fast 1600 AuslÃ¤nder festgenommen. Zwischen Dienstag und Samstag seien bei Razzien "1590 auslÃ¤ndische StaatsbÃ¼rger, die illegal nach Myanmar eingereist waren", festgenommen worden, berichtete die Â staatliche Zeitung "The Global New Light of Myanmar" am Sonntag unter Berufung auf Angaben der Junta.



Allein am Samstag wurden demnach 223 Menschen wegen des Vorwurfs von Onlinebetrug und GlÃ¼cksspiels in Shwe Kokko nahe der Grenze zu Thailand festgenommen, darunter hundert chinesische StaatsbÃ¼rger.



Zudem seien 2893 Computer, 21.750 Handys, 101 InternetempfÃ¤nger des Satellitennetzwerkes Starlink, 21 Router und eine groÃŸe Menge anderer Materialien beschlagnahmt worden, die fÃ¼r Onlinebetrug und GlÃ¼cksspiel verwendet worden seien, berichtete die Zeitung.Â Ein von lokalen Medien verÃ¶ffentlichtes Video aus Shwe Kokko zeigt, wie eine Dampfwalze hunderte aufgereihte Computerbilderschirme zerquetscht. Daneben sind bereits kaputtgemachte Handys zu sehen.



Im vergangenen Monat hatte eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP gezeigt, dass massenweise InternetempfÃ¤nger von Starlink in Betrugszentren in Myanmar installiert worden waren. Das Unternehmen SpaceX von US-MilliardÃ¤r Elon Musk, das Starlink betreibt, erklÃ¤rte daraufhin, mehr als 2500 EmpfÃ¤nger seines Satellitennetzwerkes in dem sÃ¼dostasiatischen Land abgeschaltet zu haben.



In dem BÃ¼rgerkriegsland Myanmar, in dem es vor allem in Grenzregionen kaum noch staatliche Strukturen gibt, betreiben kriminelle Banden zahlreiche Zentren fÃ¼r CyberkriminalitÃ¤t. Bereits im Februar hatte es eine groÃŸangelegte Razzia gegen die Scam-Zentren gegeben. Tausende AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder, viele von ihnen aus China, wurden dabei aus ausbeuterischen ArbeitsverhÃ¤ltnissen befreit.



Der MilitÃ¤rjunta in Myanmar wird seit langem vorgeworfen, bei der Zunahme von Onlinebetrug im Land wegzuschauen. Doch seit Februar geht sie verstÃ¤rkt gegen Betrugszentren vor. Experten zufolge steckt dahinter der Druck Chinas, einem wichtigen UnterstÃ¼tzer der Junta.



Die Online-Betrugsbranche boomt in SÃ¼dostasien. Die SchÃ¤den beliefen sich im Jahr 2023 laut einem Bericht der Vereinten Nationen auf schÃ¤tzungsweise 37 Milliarden Dollar (rund 32 Milliarden Euro), wobei die weltweiten Verluste wahrscheinlich "viel grÃ¶ÃŸer" seien dÃ¼rften.