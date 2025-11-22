Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa. Ein Sprecher der Bundesregierung erklÃ¤rte im Vorfeld: "G20 bleibt fÃ¼r Deutschland ein wichtiges multilaterales Format zur Abstimmung mit fÃ¼hrenden Industrie- und SchwellenlÃ¤ndern." Die Bundesregierung wolle "G20 als Krisenreaktionsformat erhalten und auch weiterhin in der G20 an gemeinsamen globalen LÃ¶sungen" arbeiten.
Die G20 bestehen aus 19 LÃ¤ndern und zwei Regionalorganisationen. Ihre Mitglieder machen mehr als 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Der G20-Gipfel in Johannesburg, bei dem die USA diesmal nicht vertreten sind, dauert bis Sonntag. AnschlieÃŸend reist Merz weiter nach Angola, wo er am Montag am Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Luanda teilnimmt.
Politik
Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
- AFP - 22. November 2025, 04:03 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa.
