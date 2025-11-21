Dax lÃ¤sst nach - NervositÃ¤t der Anleger hÃ¤lt an

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax nachgelassen. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 23.092 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem sehr schwachen Tagesstart blieb der Dax unter deutlichen Schwankungen im Minus.



"Auch wenn die 23.000er Marke im Dax heute vorerst gehalten hat, bleibt der Index aus technischer Sicht deutlich angeschlagen", kommentierte die Marktanalystin Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets. "Vor dem Hintergrund der anhaltenden NervositÃ¤t und Schwankungsbreite in den Indizes an der Wall Street kÃ¶nnte es fÃ¼r den Markt schwer werden, eine nachhaltige Erholung zurÃ¼ck Ã¼ber die 200-Tage-Linie zu starten. Der Schock Ã¼ber den Turnaround bei den US-Technologieaktien an Tag 1 nach den beeindruckenden Nvidia-Zahlen sitzt tief und dÃ¼rfte die Investoren weltweit noch eine Weile beschÃ¤ftigen", sagte sie.



"Der Automatismus der vergangenen Monate, wenn nicht sogar Jahre, dass auf KursstÃ¼rze nach schlechten Nachrichten schnelle Erholungen und neue Allzeithochs folgen, kÃ¶nnte vorerst auÃŸer Kraft gesetzt sein. Denn wÃ¤hrend die jÃ¼ngsten RÃ¼cksetzer fast ausnahmslos durch US-PrÃ¤sident Trump und seine Zolltiraden gegen den Rest der Welt ausgelÃ¶st wurden und der `Taco`-Trade fast reibungslos funktionierte, ist der Anlass dieser Korrektur `hausgemacht`", erklÃ¤rte Romar. "Ohne externe Einflussfaktoren fallen die Kurse lediglich aus Angst vor zu hohen Bewertungen und weil sie zu lange zu hoch gestiegen sind."



Wenn es schon diese Nvidia-Zahlen nicht schafften, fÃ¼r Beruhigung zu sorgen, stelle sich die Frage, was noch kommen mÃ¼sse, so die Analystin. "Eine Zinssenkung im Dezember scheint nach den starken Arbeitsmarktdaten und nicht mehr vielen Indikatoren bis zur nÃ¤chsten Sitzung eher unwahrscheinlich. Die Fed dÃ¼rfte abwarten und vielleicht im Januar senken, wenn es die Datenlage dann zulÃ¤sst. Und die nÃ¤chste Berichtssaison, in der Bewertungen durch steigende Gewinne gerechtfertigt werden kÃ¶nnen, ist auch noch eine Weile weg."



Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Aktien von Deutscher BÃ¶rse und Symrise an der Spitze der Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy wieder.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 30 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund sieben bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis sank fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 62,16 US-Dollar, das waren 122 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1496 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8699 Euro zu haben.

