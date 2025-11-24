MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex ist im November auf 88,1 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen am Montag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
Finanzen
Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex im November gesunken
- dts - 24. November 2025, 10:01 Uhr
