Dax startet vor Ifo-Daten im Plus

Frankfurter BÃ¶rse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.345 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent Ã¼ber dem Freitagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Energy und Infineon, am Ende Rheinmetall, Zalando und die Telekom.



Die Anleger warteten am Vormittag unter anderem auf die VerÃ¶ffentlichung des Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex fÃ¼r November, der als wichtigster FrÃ¼hindikator fÃ¼r die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt.



Zudem reagierten die Anleger auf die BÃ¶rsenkurse in den USA vom Freitag. "Die Wallstreet hat am Freitag nach dem europÃ¤ischen BÃ¶rsenschluss scharf nach oben gedreht. Das verleiht den asiatischen und europÃ¤ischen BÃ¶rsen zum Start in die neue Woche RÃ¼ckenwind", sagte Thomas Altmann von QC Partners.



"Wir sehen jetzt mehr und mehr SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger, die die gÃ¼nstigeren Kurse zum Einstieg nutzen." Beim Dax war das Unterschreiten der 23.000 Punkte Marke am Freitag ganz schnell wieder beendet. "Es gibt weiterhin Kaufwillige, die an gewissen Schwellen investieren und den Markt damit vor grÃ¶ÃŸeren Verlusten bewahren."



Die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed sei zudem zurÃ¼ck, so Altmann. "Der verspÃ¤tet verÃ¶ffentlichte Arbeitsmarktbericht fÃ¼r den September hat einen erneuten Anstieg der US-Arbeitslosenquote gezeigt. Und schon sind die Erwartungen an die US-Notenbank zurÃ¼ck. Aktuell wird eine Dezember-Senkung mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent gepreist. Vor diesem Arbeitsmarktbericht lag die Senkungs-Wahrscheinlichkeit noch bei 25 Prozent."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8670 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,29 US-Dollar; das waren 27 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

