Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) stellen am Freitag (10.00 Uhr) Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der Pressekonferenz nehmen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Familienministerin Karin Prien (CDU) und BKA-Chef Holger MÃ¼nch teil. Am Dienstag kommender Woche, dem 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day.
Das jÃ¤hrlich vorgestellte Lagebild soll einen GesamtÃ¼berblick zu frauenfeindlichen Straftaten bieten. Der Bericht, der am Freitag vorgestellt wird, bildet das Jahr 2024 ab. Beim letzten Lagebild war ein deutlicher Anstieg der Zahl frauenfeindlicher Straftaten im Jahr 2023 von 56,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr gemeldet worden. Die Anzahl der Gewaltdelikte hatte sich gegenÃ¼ber 2022 knapp verdoppelt.
Brennpunkte
Bundesregierung und BKA stellen Lagebild zu hÃ¤uslicher Gewalt vor
- AFP - 21. November 2025, 04:03 Uhr
Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt stellen am Freitag Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der Pressekonferenz nehmen Innenminister Dobrindt, Familienministerin Prien und BKA-Chef MÃ¼nch teil.
Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) stellen am Freitag (10.00 Uhr) Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der Pressekonferenz nehmen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Familienministerin Karin Prien (CDU) und BKA-Chef Holger MÃ¼nch teil. Am Dienstag kommender Woche, dem 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day.
Weitere Meldungen
Erhebliche ZugestÃ¤ndnisse an Moskau: Der aktuelle Entwurf des bislang unverÃ¶ffentlichten US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sieht unterMehr
Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) aufMehr
Eine US-Bundesrichterin hat den von PrÃ¤sident Donald Trump verfÃ¼gten Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington fÃ¼r gesetzwidrig erklÃ¤rt. Richterin Jia CobbMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) warnt angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion gegen das Rentenpaket vor einem Bruch derMehr