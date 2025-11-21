Bundesregierung und BKA stellen Lagebild zu hÃ¤uslicher Gewalt vor

BKA-Chef MÃ¼nch und Innenminister Dobrindt

Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt stellen am Freitag Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der Pressekonferenz nehmen Innenminister Dobrindt, Familienministerin Prien und BKA-Chef MÃ¼nch teil.

Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) stellen am Freitag (10.00 Uhr) Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der Pressekonferenz nehmen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Familienministerin Karin Prien (CDU) und BKA-Chef Holger MÃ¼nch teil. Am Dienstag kommender Woche, dem 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day.



Das jÃ¤hrlich vorgestellte Lagebild soll einen GesamtÃ¼berblick zu frauenfeindlichen Straftaten bieten. Der Bericht, der am Freitag vorgestellt wird, bildet das Jahr 2024 ab. Beim letzten Lagebild war ein deutlicher Anstieg der Zahl frauenfeindlicher Straftaten im Jahr 2023 von 56,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr gemeldet worden. Die Anzahl der Gewaltdelikte hatte sich gegenÃ¼ber 2022 knapp verdoppelt.