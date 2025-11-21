Bundesrat befasst sich mit Sicherheitsgesetzen und Deutschlandticket

Bundesrat

Der Bundesrat befasst sich in seiner Sitzung am Freitag in Berlin (09.30 Uhr) unter anderem mit mehreren Sicherheitsgesetzen, der Sozialversicherung und dem Deutschlandticket. Zur Abstimmung steht das Gesetz zum Einsatz sogenannter Taser durch SicherheitsbehÃ¶rden des Bundes. Erstmals beraten wird auch Ã¼ber das neue Bundespolizeigesetz mit zusÃ¤tzlichen Befugnissen zur Drohnenabwehr.



Im Bereich der Sozialversicherung dÃ¼rfte der Bundesrat die Verordnung zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen billigen. Zu den RegierungsplÃ¤nen fÃ¼r die Aktivrente soll eine Stellungnahme beschlossen werden. Beim Deutschlandticket geht es um die Sicherstellung der Finanzierung des Angebots bis 2030. Damit verbunden ist die PreiserhÃ¶hung fÃ¼r das Ticket auf 63 Euro ab dem Jahreswechsel.