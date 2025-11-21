Politik

Bundesrat befasst sich mit Sicherheitsgesetzen und Deutschlandticket

  • AFP - 21. November 2025, 04:02 Uhr
Bild vergrößern: Bundesrat befasst sich mit Sicherheitsgesetzen und Deutschlandticket
Bundesrat
Bild: AFP

Der Bundesrat befasst sich in seiner Sitzung am Freitag unter anderem mit mehreren Sicherheitsgesetzen, der Sozialversicherung und dem Deutschlandticket.

Erstmals beraten wird auch über das neue Bundespolizeigesetz mit zusätzlichen Befugnissen zur Drohnenabwehr.

Im Bereich der Sozialversicherung dÃ¼rfte der Bundesrat die Verordnung zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen billigen. Zu den RegierungsplÃ¤nen fÃ¼r die Aktivrente soll eine Stellungnahme beschlossen werden. Beim Deutschlandticket geht es um die Sicherstellung der Finanzierung des Angebots bis 2030. Damit verbunden ist die PreiserhÃ¶hung fÃ¼r das Ticket auf 63 Euro ab dem Jahreswechsel.

