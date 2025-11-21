Trump empfÃ¤ngt designierten New Yorker BÃ¼rgermeister Mamdani

Der 34-jÃ¤hrige Mamdani (li.) und Trump (79)

US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Freitag den designierten New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani im WeiÃŸen Haus. Der 34-jÃ¤hrige Mamdani will nach eigenen Angaben mit Trump Ã¼ber MÃ¶glichkeiten zur Senkung der hohen Lebenshaltungskosten sprechen. Im Wahlkampf hatte der Politiker vom linken FlÃ¼gel der Demokratischen Partei eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen.



Trump schmÃ¤hte seinen politischen Rivalen deshalb vor dem Treffen in Online-Netzwerken erneut als "Kommunisten". Im Wahlkampf hatte der PrÃ¤sident New York einen Entzug von Bundesmitteln angedroht. Dennoch gewann Mamdani am 4. November mit deutlichem Vorsprung die BÃ¼rgermeisterwahl. Er tritt das Amt am 1. Januar als erster bekennender Muslim an.