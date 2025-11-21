WomÃ¶glich letzter Tag der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m

Logo der COP30

Im brasilianischen BelÃ©m soll am Freitag laut offizieller Planung die 30. UN-Klimakonferenz (COP30) zu Ende gehen. Am Donnerstag rangen die Verhandler aus rund 190 Staaten aber noch um Einigungen zu Knackpunkten wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen. AuÃŸerdem stand weiter ein gemeinsamer Fahrplan zur globalen Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern zur Diskussion.



Die brasilianische COP30-PrÃ¤sidentschaft verfolgt das Ziel, die Konferenz nach fast zweiwÃ¶chigen Verhandlungen einigermaÃŸen pÃ¼nktlich zum Abschluss zu bringen. In den vergangenen Jahren war bei den Weltklimakonferenzen allerdings immer mindestens um etwa 24 Stunden oder mehr Ã¼berzogen worden. Laut der Klima-Website "Carbon Brief" waren die Verhandler zuletzt 2003 in Mailand nahezu pÃ¼nktlich fertig geworden.