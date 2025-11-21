Entwurf von US-Plan fÃ¼r die Ukraine sieht erhebliche ZugestÃ¤ndnisse an Russland vor

Protest in Berlin gegen Krim-Abtretung an Moskau

Erhebliche ZugestÃ¤ndnisse an Moskau: Der aktuelle Entwurf des bislang unverÃ¶ffentlichten US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sieht unter anderem deren Verzicht auf die wichtige Industrieregion Donbass vor. Die Regionen Donezk und Luhansk wÃ¼rden ebenso wie die Halbinsel Krim "de facto als russisch anerkannt werden, auch von den Vereinigten Staaten", hieÃŸ es dem am Donnerstag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Entwurf. Dem WeiÃŸen Haus zufolge handelt es sich derzeit noch um ein "Arbeitsdokument".Â Das WeiÃŸe Haus hatte zuvor Bedenken wegen einer BegÃ¼nstigung Moskaus zurÃ¼ckgewiesen.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen neuen Plan zur Beilegung des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs erarbeitet haben. Die wichtigsten Punkte des Vorschlags entsprechen jedoch den bisherigen Forderungen Moskaus und Ã¼berschreiten die fÃ¼r die Ukraine geltenden roten Linien.



Dazu gehÃ¶ren weitreichende Gebietsabtretungen an Russland. Bereits jetzt ist etwa ein FÃ¼nftel der Ukraine von russischen Truppen besetzt. Ein GroÃŸteil davon ist nach fast vier Jahren Krieg weitgehend zerstÃ¶rt.Â



Laut dem der AFP vorliegenden Entwurf des 28 Punkte umfassenden US-Plans wÃ¼rde sich die ukrainische Armee aus dem von ihr kontrollierten Teil der Region Donezk zurÃ¼ckziehen, der zu einer entmilitarisierten Pufferzone unter russischer Kontrolle werden wÃ¼rde. Die beiden teilweise von Russland kontrollierten Regionen Cherson und Saporischschja im SÃ¼den der Ukraine wÃ¼rden dem Plan zufolge entsprechend der aktuellen Frontlinie aufgeteilt.Â Zudem sieht der Plan eine Begrenzung der ukrainischen Armee auf 600.000 Soldaten vor.Â



Die Ukraine hatte auf eine von Europa angefÃ¼hrte Friedensmission gehofft, doch Russlands Weigerung, dem zuzustimmen, spiegelt sich auch in diesem Plan wider. So wÃ¼rde sich die Nato verpflichten, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden. Im Gegenzug wÃ¼rde die Ukraine "zuverlÃ¤ssige Sicherheitsgarantien" erhalten, heiÃŸt es in dem Plan vage. NÃ¤here Angaben werden zwar nicht gemacht, allerdings sollen im Nato-Land Polen "europÃ¤ische Kampfflugzeuge" stationiert werden.Â



Sollte die ukrainische Regierung dem Plan in seiner jetzigen Fassung zustimmen, wÃ¼rde Kiew auch auf einen kÃ¼nftigen Nato-Beitritt verzichten und diese Verpflichtung in seiner Verfassung verankern. Das westliche MilitÃ¤rbÃ¼ndnis wÃ¼rde seinerseits in seiner Satzung jeden kÃ¼nftigen Beitritt der Ukraine ausschlieÃŸen - und damit einer Kernforderung Russlands nachkommen.



Eine weitere zentrale Forderung Moskaus betrifft die ukrainische Innenpolitik: Die Ukraine mÃ¼sste innerhalb von hundert Tagen Wahlen abhalten, heiÃŸt es in dem Plan. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich diese russische Forderung Anfang des Jahres zu eigen gemacht, als er den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj als "Diktator ohne Wahlen" bezeichnete.



"Es scheint, dass die Russen dies den Amerikanern vorgeschlagen haben und diese es akzeptiert haben", erfuhr AFP aus ukrainischen Regierungskreisen.



Die US-Regierung hatte am Donnerstag Bedenken wegen einer BegÃ¼nstigung Moskaus in dem bislang unverÃ¶ffentlichten US-Plan fÃ¼r die Ukraine zurÃ¼ckgewiesen. Es sei ein "guter Plan, sowohl fÃ¼r Russland als auch fÃ¼r die Ukraine", sagte die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt. Der Plan werde von US-PrÃ¤sident Trump unterstÃ¼tzt. Â



Trump selbst wÃ¼rde laut diesem Plan einem "Friedensrat" vorstehen, der den Waffenstillstand Ã¼berwachen soll - angelehnt an den Nahost-Friedensplan und die darauf basierende Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel.



Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit einem hochrangigen US-Vertreter in Kiew erklÃ¤rt, sein Land brauche einen "wÃ¼rdevollen Frieden", der die UnabhÃ¤ngigkeit und SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine respektiere. Zuvor war er in Kiew mit ranghohen Vertretern des Pentagons zusammengetroffen.Â



Selenskyjs BÃ¼ro erklÃ¤rte, die Ukraine habe einen Entwurf fÃ¼r einen Plan zur Beendigung des Krieges erhalten. Der ukrainische Staatschef wolle "in den kommenden Tagen" mit Trump Ã¼ber den Vorschlag sprechen.



In dem Vorschlag wird die Position zu Russlands thematisiert. Demnach soll Russland "wieder in die Weltwirtschaft integriert" und wieder in die G8-Staatengruppe aufgenommen werden wÃ¼rde, aus der es 2014 nach der Annexion der Krim ausgeschlossen worden war. Bei einer erneuten Invasion der Ukraine wÃ¼rden die Sanktionen gegen Russland wieder in Kraft treten, heiÃŸt es in dem Plan-Entwurf. Allerdings erlegt werden Moskau darin nur wenige militÃ¤rische EinschrÃ¤nkungen auferlegt - der Plan besagt lediglich, dass "von Russland erwartet wird, dass es keine NachbarlÃ¤nder angreift".



DerweilÂ wurden bei neuen russischen Angriffen auf die sÃ¼dukrainische Stadt Saporischschja mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet. Dem ukrainischen Rettungsdienst zufolge wurden zudem drei weitere Menschen verletzt. Erst am Vortag waren bei massiven russischen Angriffen auf die Stadt Ternopil im Westen der Ukraine 26 Menschen getÃ¶tet und 92 weitere verletzt worden.Â