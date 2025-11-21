Untersuchungsausschuss in Schwerin befragt frÃ¼heren Bundeskanzler Scholz als Zeugen

Der frÃ¼here Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag (10.00 Uhr) vom Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern zur umstrittenen Klima- und Umweltschutzstiftung des Landes als Zeuge vernommen. Die Stiftung wurde 2021 vom Land gegrÃ¼ndet und sollte unter anderem mit verdeckten GeschÃ¤ften die Fertigstellung der russischen Nord-Stream-2-Pipeline durch die Ostsee absichern, weil am Bau beteiligte Firmen angeblich von US-Sanktionen bedroht waren. Sie bekam 20 Millionen Euro vom Nord-Stream-Konsortium.
Der Ausschuss befragt Scholz unter anderem zu einem Brief, den er im August 2020 als Bundesfinanzminister an seinen damaligen US-Kollegen Steve Mnuchin geschrieben haben soll. Darin soll er hohe Investitionen in deutsche FlÃ¼ssiggasterminals angeboten haben, wenn die USA auf Sanktionen gegen die Gaspipeline verzichten.
