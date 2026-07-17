Finanzen

US-BÃ¶rsen geben deutlich nach - Tech-Ausverkauf

  • dts - 17. Juli 2026, 22:12 Uhr
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Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.146 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.455 Punkten 1,0 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.590 Punkten 1,5 Prozent im Minus.

Befeuert wurde der negative Kurs von einem Ausverkauf bei den Technologiewerten. Viele Anleger fÃ¼rchten offenbar eine unsanfte Landung des KI-HÃ¶henflugs.

Zudem fielen die US-Exportpreise zwar mit 0,6 Prozent stÃ¤rker als erwartet, dagegen trafen die Importpreise mit einem Anstieg von 0,3 Prozent den prognostizierten RÃ¼ckgang von 0,7 Prozent nicht. "Insbesondere die gestiegenen Rohstoffpreise dÃ¼rften fÃ¼r den Anstieg verantwortlich sein", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Diese geben den Rufen einiger US-Notenbanker nach einer prÃ¤ventiven ZinserhÃ¶hung neues Futter.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1438 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8743 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.010 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,72 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 87,54 US-Dollar, das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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