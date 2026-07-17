Dax startet im Minus - Verkaufsdruck im Technologiesektor

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.791 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere der Deutschen Telekom, von Eon und SAP, am Ende die Aktien von Siemens Energy, Siemens und Infineon.



"Es geht weiter abwÃ¤rts am Aktienmarkt", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Der Verkaufsdruck im Technologiesektor, insbesondere bei den Halbleiteraktien, setzt sich fort. Eine toxische Mischung aus der Angst vor den Folgen eines weiter eskalierenden Iran-Krieges und damit vor steigenden Zinsen holt die Investoren aus den Aktien."



Die noch robuste Konjunkturentwicklung in den USA und gleichzeitig eine durch steigende Ã–lpreise drohende Inflation kÃ¶nnten die Notenbank schneller zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen als bislang angenommen und eingepreist, warnte der Analyst. "Die zunehmende Verunsicherung schafft ein sehr fragiles Sentiment fÃ¼r den Aktienmarkt. In Anbetracht der hohen Bewertungen der Halbleiteraktien liegen die Nerven der entsprechenden AktionÃ¤re blank", so Lipkow.



"Hinzu kommt das negative Ãœberraschungspotential aus der laufenden US-Berichtssaison. Die guten Zahlen der Technologieunternehmen sind oftmals nicht mehr gut genug und fÃ¼hren zu AnschlussverkÃ¤ufen in den betroffenen Sektoren", erklÃ¤rte er. "Das drÃ¼ckt die Aktien im ohnehin dÃ¼nnen Sommerhandel jetzt nach unten."



Auch der heutige Handelstag stehe ganz im Zeichen weiterer Unternehmenszahlen und Makrodaten aus den USA, so Lipkow. "Die Baubeginne und die Industrieproduktion stehen auf dem Plan und die jÃ¼ngsten Immobiliendaten zeigten bereits einen strapazierten Immobiliensektor in den USA."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1447 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8736 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,72 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

