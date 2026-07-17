Dax schwÃ¤cher - Verkaufsdruck auf Technologiewerte

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.830 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Der Verkaufsdruck bei den KI- und Halbleiterwerten hÃ¤lt an", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Das chinesische Unternehmen Alibaba hat angekÃ¼ndigt, eine leistungsstarke Anwendung namens Moonshot AI zu lancieren und damit in Konkurrenz zu den Bezahlmodellen der US-Anbieter zu treten. Das verstÃ¤rkt die Angst vor einem Ende des Bullenmarktes im Halbleitersektor. Wie sich der Schritt tatsÃ¤chlich auswirken wird, muss sich aber erst zeigen. Die NervositÃ¤t aber bleibt hoch."



"Die US-Exportpreise sind zwar mit 0,6 Prozent stÃ¤rker gefallen als erwartet, dagegen haben sich die Importpreise mit einem Anstieg von 0,3 Prozent den erwarteten RÃ¼ckgang von 0,7 Prozent nicht getroffen. Insbesondere die gestiegenen Rohstoffpreise dÃ¼rften fÃ¼r den Anstieg verantwortlich sein und unterstÃ¼tzen die Rufe einiger US-Notenbanker nach einer prÃ¤ventiven ZinserhÃ¶hung."



"FÃ¼r Europa liefen die Verbraucherpreise zwar im Rahmen der Erwartungen Ã¼ber die Ticker, liegen jedoch mit einem Plus von 2,8 Prozent deutlich Ã¼ber dem EZB-Inflationsziel von zwei Prozent. Vor dem Wochenende dÃ¼rfte im Dax die Tendenz zu Gewinnmitnahmen anhalten und so den Index weiter unter der 25.000er-Marke halten", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1442 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8740 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.016 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,85 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 86,33 US-Dollar, das waren 2,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

