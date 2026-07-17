30 Prozent der Bachelorstudierenden beenden Studium innerhalb der Regelstudienzeit

Studierende in Heidelberg

Rund ein Drittel der Bachelorstudierenden in Deutschland beendet das Studium innerhalb der Regelstudienzeit. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Rund ein Drittel der Bachelorstudierenden in Deutschland beendet das Studium innerhalb der Regelstudienzeit. Von den 510.400 Menschen, die im Studienjahr 2020 ein Bachelorstudium an einer deutschen Hochschule begonnen hatten, schlossen 30 Prozent ihr Studium innerhalb von acht Semestern erfolgreich ab, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Quote blieb damit im Vorjahresvergleich unverÃ¤ndert.



Bei Masterstudierenden lag die Abschlussquote demnach hÃ¶her: Von den 209.100 MasteranfÃ¤ngern des Studienjahres 2020 erreichten 51 Prozent innerhalb von sechs Semestern einen Abschluss. Auch dieser Wert blieb gegenÃ¼ber dem Vorjahr stabil.



Dabei zeigten sich zwischen den Geschlechtern Unterschiede: Bei den BachelorstudiengÃ¤ngen schlossen 34 Prozent der Frauen innerhalb von acht Semestern ab, bei den MÃ¤nnern waren es 25 Prozent. Auch in MasterstudiengÃ¤ngen lag die Abschlussquote von Frauen mit 53 Prozent Ã¼ber der von MÃ¤nnern mit 48 Prozent.



Erstmalig wurden zudem Abschlussquoten in Staatsexamens-StudiengÃ¤ngen berechnet, wobei sich der Beobachtungszeitraum auf zwÃ¶lf Semester erstreckt. Demnach hatten 31 Prozent derjenigen, die 2018 ein solchen Studiengang begonnen hatten, nach zwÃ¶lf Semester einen Abschluss erreicht. Bei Frauen lag die Quote bei 35 Prozent, bei MÃ¤nnern bei 24 Prozent.Â