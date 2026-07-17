Politik

Chinas PrÃ¤sident Xi ruft zu Kooperation zwischen Staaten bei KI-Technologie auf

  • AFP - 17. Juli 2026, 09:08 Uhr
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Xi im Mai in Peking
Bild: AFP

Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping hat zu mehr Kooperation zwischen Staaten im Feld der KI aufgerufen. 'Die Entwicklung von KI sollte keine Solo-Leistung eines einzelnen Landes sein, sondern eine Symphonie internationaler Zusammenarbeit', sagte Xi.

Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping hat zu mehr Kooperation zwischen Staaten im Bereich der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) aufgerufen. "Die Entwicklung von KI sollte keine Solo-Leistung eines einzelnen Landes sein, sondern eine Symphonie internationaler Zusammenarbeit", sagte Xi am Freitag bei einer Rede zur ErÃ¶ffnung der Weltkonferenz fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz im chinesischen Shanghai. Der chinesische Staatschef forderte auÃŸerdem, KI mÃ¼sse immer "unter menschlicher Kontrolle" bleiben.

"Wir sollten gemeinsam einer Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Ausweitung des Konzepts der nationalen Sicherheit im Bereich der KI entgegentreten und verhindern, dass die Sicherheit eines Landes Ã¼ber die anderer gestellt wird", sagte Xi und drang auf eine stÃ¤rkere Regulierung der Technologie. "Wir sollten Gesetze und Vorschriften, technologische Ãœberwachung, FrÃ¼hwarn- und Notfallsysteme einfÃ¼hren, um sicherzustellen, dass KI stets unter menschlicher Kontrolle bleibt", sagte der chinesische PrÃ¤sident und rief zu einem "menschenzentrierten" Ansatz auf.

In dem globalen KI-Wettrennen liegen chinesische Produkte Experten zufolge knapp hinter den leistungsstarken Modellen aus den USA. Zugleich wÃ¤chst die Sorge Ã¼ber den Einsatz von KI in militÃ¤rischen Konflikten sowie durch Hacker und Terroristen. Damit rÃ¼ckt auch die Frage nach einer mÃ¶glichen Regulierung des boomenden Marktes in den Vordergrund.

Auf der viertÃ¤gigen KI-Konferenz in Shanghai treffen mehr als 1000 chinesische Tech-Unternehmen mit Regierungsvertretern, Forschern und Branchenvertretern zusammen. Am Donnerstag unterzeichneten der chinesische AuÃŸenminister Wang Yi und Vertreter aus 29 LÃ¤ndern, darunter Russland, Pakistan und Indonesien, eine Vereinbarung zur Einrichtung einer zwischenstaatlichen Kooperationsgruppe fÃ¼r KI. Diese soll chinesischen Staatsmedien zufolge Konsultationen und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern fÃ¶rdern, um eine "gesunde und geordnete" Entwicklung von KI sicherzustellen.

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