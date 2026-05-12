Bundesbankchef spricht sich fÃ¼r ZinserhÃ¶hung aus

Deutsche Bundesbank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbank-PrÃ¤sident Joachim Nagel macht sich fÃ¼r eine ZinserhÃ¶hung in vier Wochen stark. "Wir kÃ¶nnen die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). "ZinserhÃ¶hungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsÃ¤tzlich Ã¤ndert."



Nagel verwies auf gestiegene Inflationserwartungen. "Und selbst bei einem baldigen Kriegsende kÃ¶nnte die Inflationsrate deutlich lÃ¤nger erhÃ¶ht bleiben, als wir noch vor Wochen dachten." Als GrÃ¼nde nannte er zerstÃ¶rte RaffineriekapazitÃ¤ten, verminderte LagerbestÃ¤nde, gestÃ¶rte Lieferketten und vermutlich weiterhin erhÃ¶hte geopolitische Unsicherheit.



Nagel verteidigte seine Forderung nach hÃ¶heren Zinsen gegen EinwÃ¤nde von Ã–konomen wegen der schwachen Konjunktur. Niemand erhÃ¶he gern Zinsen, wenn das Wachstum stark belastet sei. Aber der Auftrag der EZB laute PreisstabilitÃ¤t. Auf lÃ¤ngere Sicht sei es fÃ¼r alle besser, wenn klar sei, dass die Notenbank ihr Inflationsziel ernst nehme und die Inflationsrate mittelfristig nahe zwei Prozent halte.



Nagel zufolge bewegt sich die Euro-Zone "in Richtung" des Negativszenarios der EZB von Mitte MÃ¤rz. "Und man muss sehen, dass schon im Basisszenario zwei ZinserhÃ¶hungen zugrunde gelegt waren, denn das hatten die MÃ¤rkte im MÃ¤rz eingepreist."

