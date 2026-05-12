Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Koalitionsausschuss rufen Roland Koch (CDU) und Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) ihre Parteien zu einem entschlossenen Subventionsabbau nach der RasenmÃ¤her-Methode auf.
"Ich halte viel von der RasenmÃ¤her-Methode. KÃ¼rzt man Subventionen einzeln, verzettelt man sich nur", sagte SteinbrÃ¼ck dem "Handelsblatt". Koch sagte, es sei sinnvoll, einen Mechanismus zu finden, der Gelder kÃ¼rze, ohne sich fÃ¼r jeden Einzelbeitrag rechtfertigen zu mÃ¼ssen.
Die beiden frÃ¼heren MinisterprÃ¤sidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalen erarbeiteten 2003 ein Konzept zum Subventionsabbau, das als "Koch-SteinbrÃ¼ck-Liste" bekannt wurde. Die aktuelle Bundesregierung verhandelt derzeit wieder Ã¼ber den Abbau von Subventionen, um LÃ¶cher im Haushalt zu stopfen und die fÃ¼r 2027 angestrebte Steuerreform gegenzufinanzieren.
SteinbrÃ¼ck verwies auf den Subventionsbericht des Kiel-Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft, nach dem die gesamtstaatlichen Subventionen im Jahr 2024 rund 285 Milliarden Euro betrugen. Er sei sich sicher, dass man da durchaus zehn bis 15 Prozent einsparen kÃ¶nne. Damit hÃ¤tte man eine Steuerreform gegenfinanziert.
"Jeder Unternehmenschef weiÃŸ: `Zehn Prozent gehen eigentlich immer`", sagte Koch. Er und SteinbrÃ¼ck hÃ¤tten seinerzeit alle Ideen zusammengetragen und geschaut, wo sie sich einig seien. Es sei genug Ã¼brig geblieben. Das Vorgehen sei erfolgreich gewesen, und diese Methode sollte die Bundesregierung jetzt auch anwenden, empfahl Koch. Der CDU-Politiker ist Ã¼berzeugt: "Um die zehn Milliarden Euro lassen sich in einer Ã¼berschaubaren Zeit, vielleicht in zwei Jahren, sicher einsparen. Und das nicht nur als Einmaleffekt - sondern dauerhaft."
Finanzen
Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode
- dts - 12. Mai 2026, 16:57 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Koalitionsausschuss rufen Roland Koch (CDU) und Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) ihre Parteien zu einem entschlossenen Subventionsabbau nach der RasenmÃ¤her-Methode auf.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Scheitern der 1.000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat fÃ¼r eineMehr
Die Zahl der FahrraddiebstÃ¤hle sinkt, doch der Schaden bleibt gleich: Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der deutschen Versicherungswirtschaft insgesamt 115.000 versicherteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Bundesregierung vor den Koalitionsberatungen von Union und SPD am Dienstagabend zur Senkung derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde amMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschenMehr