Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode

Peer SteinbrÃ¼ck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Koalitionsausschuss rufen Roland Koch (CDU) und Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) ihre Parteien zu einem entschlossenen Subventionsabbau nach der RasenmÃ¤her-Methode auf.



"Ich halte viel von der RasenmÃ¤her-Methode. KÃ¼rzt man Subventionen einzeln, verzettelt man sich nur", sagte SteinbrÃ¼ck dem "Handelsblatt". Koch sagte, es sei sinnvoll, einen Mechanismus zu finden, der Gelder kÃ¼rze, ohne sich fÃ¼r jeden Einzelbeitrag rechtfertigen zu mÃ¼ssen.



Die beiden frÃ¼heren MinisterprÃ¤sidenten von Hessen und Nordrhein-Westfalen erarbeiteten 2003 ein Konzept zum Subventionsabbau, das als "Koch-SteinbrÃ¼ck-Liste" bekannt wurde. Die aktuelle Bundesregierung verhandelt derzeit wieder Ã¼ber den Abbau von Subventionen, um LÃ¶cher im Haushalt zu stopfen und die fÃ¼r 2027 angestrebte Steuerreform gegenzufinanzieren.



SteinbrÃ¼ck verwies auf den Subventionsbericht des Kiel-Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft, nach dem die gesamtstaatlichen Subventionen im Jahr 2024 rund 285 Milliarden Euro betrugen. Er sei sich sicher, dass man da durchaus zehn bis 15 Prozent einsparen kÃ¶nne. Damit hÃ¤tte man eine Steuerreform gegenfinanziert.



"Jeder Unternehmenschef weiÃŸ: `Zehn Prozent gehen eigentlich immer`", sagte Koch. Er und SteinbrÃ¼ck hÃ¤tten seinerzeit alle Ideen zusammengetragen und geschaut, wo sie sich einig seien. Es sei genug Ã¼brig geblieben. Das Vorgehen sei erfolgreich gewesen, und diese Methode sollte die Bundesregierung jetzt auch anwenden, empfahl Koch. Der CDU-Politiker ist Ã¼berzeugt: "Um die zehn Milliarden Euro lassen sich in einer Ã¼berschaubaren Zeit, vielleicht in zwei Jahren, sicher einsparen. Und das nicht nur als Einmaleffekt - sondern dauerhaft."

