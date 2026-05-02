Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp mit Rattengift in Babynahrung ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Wie die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag unter Berufung auf die Landespolizeidirektion Burgenland berichtete, wurde ein 39-JÃ¤hriger gefasst. NÃ¤here Angaben machte die Polizei demnach aus ermittlungstaktischen GrÃ¼nden zunÃ¤chst nicht.Â
Dass die Festnahme, wie die "Kronen Zeitung" berichtete, in Salzburg erfolgte, bestÃ¤tigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, Helmut Marban, der APA nicht. Der VerdÃ¤chtige befinde sich noch in Polizeigewahrsam und solle dann in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert werden.Â
Dem VerdÃ¤chtigen werden in Ã–sterreich vorsÃ¤tzlicheÂ GemeingefÃ¤hrdung und versuchte absichtliche schwere KÃ¶rperverletzung zur Last gelegt. Auch in Deutschland ermittelt in dem Fall die Staatsanwaltschaft.
Mitte April hatte Hipp einen RÃ¼ckruf von BabykostglÃ¤schen in Ã–sterreich gestartet. Laut der bayerischen Polizei wurden in Ã–sterreich, Tschechien und der Slowakei mehrere manipulierte GlÃ¤ser festgestellt. In einem GlÃ¤schen, das in einem Supermarkt im burgenlÃ¤ndischen Eisenstadt beschlagnahmt wurde, wiesen Ermittler 15 Mikrogramm Rattengift nach.
Brennpunkte
Rattengift in Hipp-Babykost: APA meldet Festnahme eines VerdÃ¤chtigen
- AFP - 2. Mai 2026, 20:10 Uhr
Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp mit Rattengift in Babynahrung ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Wie die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei im Burgenland berichtete, wurde ein 39-JÃ¤hriger gefasst.
Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp mit Rattengift in Babynahrung ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Wie die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag unter Berufung auf die Landespolizeidirektion Burgenland berichtete, wurde ein 39-JÃ¤hriger gefasst. NÃ¤here Angaben machte die Polizei demnach aus ermittlungstaktischen GrÃ¼nden zunÃ¤chst nicht.Â
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